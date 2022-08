Kaden Groves sorprendió en el esprint del Cabo de Gata. Bajo un sol abrasador, con un calor sofocante agravado por la humedad, el australiano consiguió su tercera victoria de la temporada. El corredor del Bike Exchange, de 23 años, aprovechó la ausencia de Sam Bennet, el dominador de las llegadas al esprint en esta Vuelta para levantar los brazos en la meta situada junto a la Iglesia de Las Salinas.

Bennet ya había perdido el maillot verde de líder de la regularidad a manos de Mads Pedersen. Pero el danés ha construido su liderato a fuerza de meterse en los esprints intermedios. No ha podido en ninguna de las llegadas con el irlandés y tampoco pudo demostrar ser el mejor velocista de la carrera sin él. Fue quinto en la meta del Cabo de Gata, sorprendido por el acelerón de Molano, el colombiano del UAE, que fue el primero en lanzar el esprint, aunque se le agotaron las fuerzas demasiado pronto.

Danny van Poppel y Merlier se metieron entre él y el ganador en una jornada que los corredores se tomaron con relativa tranquilidad después de la contrarreloj y antes de la batalla que se presenta al final de esta semana.

Pero la tranquilidad sólo es para algunos. Para Alaphilippe, por ejemplo, no. El francés se fue al suelo cuando quedaban 63 kilómetros para acabar la etapa. Se llevó al hombro, en lo que parece un síntoma de una posible rotura de clavícula.

El francés es el campeón del mundo de las dos últimas ediciones, pero la caída le complica la participación en el Mundial que se celebra el próximo 25 de septiembre en Australia. La temporada ha sido complicada para él, que ya se perdió el Tour por una caída en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Homenaje a Valverde

La etapa era especial para Alejandro Valverde. Salía de la fábrica de ElPozo y es la única que pisa territorio murciano. «Ha sido un día muy bonito. Al final se ha hecho un poquito largo; ha hecho muchísimo calor y ha sido bastante más lenta de lo normal porque había un viento de cara terrible. El viento ha hecho que con el mismo esfuerzo, hayamos hecho 7 km/h menos que si hubiésemos tenido otro viento. Nosotros, bien, porque íbamos a rueda, pero los que iban tirando, no tan bien, habrán sufrido… Ha sido menos duro para nosotros que otros días, pero igual de estresante, por el viento, la velocidad final, la tensión…», aseguraba el ciclista del Movistar.

«Lo importante hoy es que hemos disfrutado de nuestros paisanos y bien, contento. Mañana será un día muy exigente. La primera parte no es llana; los primeros 50-60 kilómetros tienen bastantes repechos, costará mucho que se haga la fuga y quizás eso haga que sea un día de fuga. Peñas Blancas no es muy duro en cuanto a rampas pero es muy largo, se sube 4 o 5 kilómetros más arriba que cuando gané yo en la Ruta del Sol. El ritmo puede hacer bastante ‘dañico’», añade. Alejandro no descarta meterse en una fuga, pero reconoce que sus piernas «no son las mismas de antes».