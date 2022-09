Ayuso da positivo por Covid, pero continúa en la Vuelta

Juan Ayuso ha dado positivo por Covid 19, pero continúa en carrera después de que las pruebas a las que le ha sometido su equipo, el UAE, confirmaran que la carga viral es baja y, por lo tanto, el riesgo de transmisión es mínimo. El protocolo Covid de la Unión Ciclista Internacional (UCI) le permite correr. Y así lo hace el ciclista español, aunque con precauciones. Ha viajado solo para evitar todo lo posible el contacto con sus compañeros y en la salida no se ha quitado la mascarilla en ningún momento hasta el comienzo de la etapa. «La UCI y La Vuelta dejan que Juan Ayuso siga en carrera», asegura Matxin, el mánager del UAE. «Me encuentro perfectamente», aseguraba el corredor en la salida.

«Según nuestros protocolos internos, a Juan Ayuso se le hizo la prueba de Covid-19 y arrojó un resultado positivo. Esta mañana ha vuelto a dar positivo», dice el doctor Adriano Rotunno, médico del UAE, en un comunicado emitido por el equipo. «Es asintomático y al analizar su PCR se encontró que tenía un riesgo muy bajo de infectividad, similar a otros casos que vimos en el Tour de Francia de este año. Hemos tomado la decisión después de consultar con los representantes médicos de la organización de la carrera y de la UCI», añade el comunicado. «Estamos al tanto del cuadro clínico de Juan y seguimos de cerca su situación», concluye.

Juan Ayuso tests positive for Covid-19, will continue in #LaVuelta22 . pic.twitter.com/tvnZ745bs6 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 2, 2022

Ayuso ya había tenido síntomas desde el día de descanso y tras la contrarreloj del martes en Alicante confesó que se había levantado mal y, sobre todo, con dolor de cabeza. «Pensaba que tenía covid, pero me he hecho tres test y he dado negativo», confesaba. Se repitió la prueba al día siguiente, con el mismo resultado, y no ha dado positivo hasta hoy.

Su equipo, el UAE, además de hacer el test de antígenos tiene también un laboratorio propio que le permite hacer de forma inmediata las pruebas PCR y comprobar los resultados. Eso le permite no tener que acudir a la organización para testar la carga viral, como les sucede a otros equipos y no tener que retirarse por precaución como les ha sucedido ya a varios ciclistas en la Vuelta.

«Cuando se confirman por la mañana los positivos en pruebas con antígenos a los corredores no les da tiempo a hacerse una PCR antes de que empiece la etapa», aseguraba el director general de la carrera, Javier Guillén, después de la etapa del miércoles en el Cabo de Gata. «No podemos hacer nada», añadía.

Con un laboratorio como el que tiene UAE los abandonos por Covid seguramente hubieran sido menores. «Sabíamos que iba a haber covid, pero el goteo está siendo mayor del que preveíamos», confesaba Guillén, satisfecho a pesar de todo porque a pesar de la proliferación de positivos «no está teniendo incidencia sanitaria». «Hay mucho asintomático y los que tienen síntomas los tienen muy leves. Los equipos están analizando continuamente y por eso salen positivos», confesaba.

Ayuso es quinto en la general y es, además, el portador del maillot blanco de mejor joven a pesar de ser el tercero en esa clasificación. El mejor joven es Evenepoel, que también es el líder de la carrera, y el segundo es Carlos Rodríguez, que lleva el maillot de campeón de España. Por eso la camiseta blanca pasa al tercero, que es Juan Ayuso.