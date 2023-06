Las claves del divorcio entre Monchi y el Sevilla: "No aguanta a Pepe Castro..."

El Sevilla está en un momento complicado respecto a la situación de Monchi. El Sevilla salvó la temporada al ganar la Europa League. Víctor Orta puede ser su sustituto. El posible adiós de Monchi está vinculado a un posible conflicto. "No aguanta a Pepe Castro ni a Del Nido Jr. Esa es la causa que haya pedido marcharse", desveló "El Chiringuito". Antes de pedir marcharse, Monchi dejó resuelto el contrato de Mendilibar.

"Monchi tiene contrato en vigor, es indefinido y no hay nadie en el Sevilla que quiera que Monchi no lidere la planificación del equipo de los próximos 750 años, con lo cual no hay nada que nos haga pensar que no continúe. Pero, ¿les ha comunicado que quiere unos días de reflexión por si decide irse? "No tenemos constancia de nada más de que está reventado, como nosotros. Está como siempre y lo que queremos es que lidere la parcela deportiva en los próximos 750 años. Nosotros lo único que podemos decir es que todos nosotros en el Sevilla queremos que esté con nosotros. Y no hay nada que nos haga pensar que no vaya a estar Monchi en el Sevilla. Hemos pasado en tres meses de que le habíamos dado las llaves del cortijo a Monchi y hoy el problema es que Monchi ya no tiene las llaves o le hemos quitado las llaves del cortijo empezó diciendo al respecto el presidente", concluyó.

Uno de los momentos más complicados para Monchi fue su etapa en la Roma. "Hubo muchos momentos bonitos. Intenté hacerlo lo mejor que pude pero es cierto que me equivoqué. Nunca he tenido problemas para admitir mis errores, pero también es necesario comprender los contextos. Esta temporada también cometí errores en Sevilla, pero en Andalucía tengo 24 años de historia a mi favor con 19 finales y 10 trofeos que me hacen salir tranquilo por la tarde cuando tengo que sacar a pasear a mis dos perros. Aquí me esperan, no en Roma. No tuve tiempo de corregir mis errores. Mirando hacia atrás, habría tantas cosas que nunca volvería a hacer", afirmó hace unos días.