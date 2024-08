El comentado tuit de Echenique sobre Safiullin y los rusos que compiten sin bandera

Rusia fue vetada de los Juegos Olímpicos tras su invasión a Ucrania en 2023. Sin embargo, un grupo de deportistas de este país sí están en París 2024 bajo una bandera neutral. Uno de ellos es el tenista Roman Safiullin. En otras palabras, los 15 deportistas de Rusia que han participado en París 2024 y los 17 de Bielorrusia compiten de forma independiente y esto conlleva no representar a su país. De esta forma, no habrá rastro de la bandera de Rusia ni del himno nacional.

"Los Deportistas Neutrales Individuales (AIN) con pasaporte ruso o bielorruso no participarán en el desfile de delegaciones durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, ya que son atletas individuales", dijo en su día James MacLeod, director de Solidaridad Olímpica y de relaciones con los comités nacionales del COI.

"Como todos los demás deportistas, los AIN tendrán que firmar las Condiciones de Participación aplicables a París 2024. En ellas figura el compromiso de respetar la Carta Olímpica, incluida ‘la misión de paz del Movimiento Olímpico’", estableció el COI.

WA Safiullin, los JJOO le han prohibido llevar la bandera de su país porque Rusia ha invadido el 20% de Ucrania. A los atletas israelíes, los JJOO les dejan competir con su bandera porque Israel solamente ha invadido el 100% de Gaza y asesinado a más de 20.000 niños", aseguró Pablo Echenique.

Este comentario de Echenique está propiciando muchas críticas. "Veo que de esto tampoco sabes nada. No se permite competir a Rusia como país por temas de dopaje de Estado, no por la guerra. Aunque ya estamos acostumbrados a que no sepas de lo que hablas. Lo triste es que con tu ignorancia nos cuestes lo que nos cuestas a los españoles". "Rusia es el agresor. Ucrania es la víctima. Los Fakestinos perpetraron uno de los mayores atentados terroristas de la historia, ellos son los agresores. Israel y Ucrania son las víctimas, ambos se defienden de sus agresores. Lo de los 20.000 niños es un bulo", fueron algunos de los comentarios.