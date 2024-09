El comentario de Feliciano López sobre Fernando Alonso en directo en la tele británica al ver a Hamilton

Los deportes se mezclan. Y esto ha pasado con el tenis y la F1, cuando en la final femenina del US Open, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de la F1, apareció como espectador, captando la atención tanto de los asistentes como de los comentaristas deportivos. Su presencia en un evento de gran calibre como este no pasó desapercibida, y varios comentaristas aprovecharon la ocasión para resaltar su figura, aunque no todo fue sobre elogios y admiración.

Entre los comentaristas estaba Feliciano López, extenista español y colaborador en Sky Sports. El ex tenista español dejó claro su punto de vista y también su buen humor cuando decidió hacer una observación curiosa. Durante su intervención en la cadena británica Sky, Feliciano López no pudo resistirse a lanzar una broma que rápidamente se hizo viral. Comentó en tono jocoso que, en su opinión, su compatriota Fernando Alonso, piloto de la Fórmula 1 y dos veces campeón del mundo, es "mejor piloto" que Lewis Hamilton. "Alonso is a better driver", se oye la voz de Feliciano mientras en la imagen se ve a Hamilton,

La afirmación, hecha en inglés, no dejó de sorprender a sus colegas comentaristas y provocó sonrisas en el set.

Tuvo aún más gracia porque Marion Bartoli, la campeona de Wimbledon en 2013 y ahora también comentarista, expresó su entusiasmo al ver a Hamilton entre los espectadores. Con su característica pasión y emoción, Bartoli dejó claro su admiración por el piloto británico, y no dudó en compartirlo con la audiencia. "Oh, my God, oh my God", decía.

Su emoción por la presencia de Hamilton fue tan evidente que se convirtió en uno de los temas de conversación entre los comentaristas.

Sin embargo, la broma de Feliciano López sobre Fernando Alonso no pasó desapercibida para Bartoli, quien no tardó en responder. Con la misma energía con la que expresó su admiración por Hamilton, Bartoli replicó de manera contundente, dejando en claro que no estaba de acuerdo con Fernando López. "Ni hablar". A lo que otra comentarista añadió: "Feli, te va a tirar desde lo alto de este balcón si dices cosas así».

No hubo más debate porque Bartoli sólo buscaba la forma de ir a encontrarse con Hamilton.