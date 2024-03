El conmovedor gesto de los jugadores del NY Red Bull con los niños que saltaron al campo

Los jugadores del New York Red Bulls protagonizan un gesto conmovedor durante su partido contra el Inter Miami en la Major League Soccer. En un momento que quedará grabado en la memoria de muchos, los futbolistas del equipo neoyorquino demostraron su generosidad y solidaridad al proteger de la lluvia a los niños que los acompañaban en el protocolo previo al encuentro.

La lluvia intensa sorprendió a todos en el estadio, especialmente a los pequeños seguidores del Red Bulls, que vestían camisetas de manga corta y comenzaron a sufrir por el frío. Ante esta situación, los jugadores locales tomaron una decisión espontánea y conmovedora: se quitaron sus chaquetas y se las dieron a los niños, asegurándose de que estuvieran protegidos del clima adverso.

Este gesto no pasó desapercibido. El equipo de la MLS compartió el momento en las redes sociales con la siguiente descripción: "No estamos llorando, tú estás llorando". Además de este momento especial, el New York Red Bulls logró una victoria contundente sobre el Inter Miami, con un marcador final de 4-0, destacando el excelente rendimiento de jugadores como Lewis Morgan y Wikelman Carmona.

Con este resultado, el New York Red Bulls se posiciona en la tercera posición de la Conferencia Este, consolidando su buen desempeño en la temporada. Más allá de su éxito deportivo, el equipo ha dejado claro su compromiso con la comunidad y su capacidad para inspirar a través de gestos altruistas.