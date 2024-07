Las contundentes declaraciones de Jorge Martín sobre sus grandes objetivos

Jorge Martín logró su segundo puesto en la carrera larga de MotoGP de Assen. "Me deja un muy buen sabor de boca, sobre todo, porque este fin de semana no teníamos las mejores sensaciones, sobre todo, ayer, lo conseguí salvar, pero no me sentía del todo confiado. Hemos hecho cambios en la moto y he mejorado bastante. Pero, igualmente, aún pilotando bien y cómodo no he sido capaz de cerrar esa brecha. Creo que ha sido el mejor fin de semana de Pecco de su carrera. El haber podido estar cerca quiere decir mucho. Espero en Alemania empezar a darle la vuelta un poco a esto. Es una pista que me puede ir mejor que a él en este aspecto y donde creo que puedo pelear por ganar", aseguró.

"Sí, hay ganas. Creo que más después de una carrera así. Creo que he mejorado mucho del año pasado a este. El año pasado estaba quinto y sexto y he hecho dos segundos, así que la progresión es clara. Eso es lo importante, ir mejorando. El objetivo es Alemania, me quiero ir con buen sabor de boca al parón de verano y ojalá líder. Voy a intentar darle la vuelta a las cartas", dijo.

"El tirón mediático es algo que no podemos controlar los pilotos. Nos dedicamos a dar lo mejor de nosotros e intentar ganar, pero hay pocas dudas de un campeón como Pecco, doble campeón de MotoGP seguido. Si alguien tiene dudas, seguramente es porque es un ignorante".

"Hay que creer al cien por cien. Si se creía el año pasado, hay que creer mucho más éste. Soy mejor piloto, mi equipo tiene más experiencia, yo tengo más experiencia, soy más rápido. No hay mucho que dudar. Al final, en un finde malo hago segundo. Hay que seguir trabajando y llegará mi momento, seguro".

"No es mi objetivo llegar líder al parón. Mi objetivo es seguir sumando puntos, dar lo mejor de mí e intentar ganar en Sachsenring. Esa es la clave. Que sea líder o no, lo coja o lo pierda, sí que depende de mí, pero si Pecco está en este nivel, será muy difícil pararle ahora. Está claro que todo puede cambiar muy rápido y confío en que el final de año sea más mío que suyo, como fue el año pasado", zanjó al ser preguntado sobre sus objetivos.