MotoGP: todas las claves de la dura sanción a Marc Márquez en Assen

La lucha por el Mundial de MotoGP entre el vigente campeón, Pecco Bagnaia, y el subcampeón, Jorge Martín, se estrecha al mismo tiempo que se aleja de ella Marc Márquez, al que se puede decir que le pudo la presión en Assen. No la que sentía él, sino la demasiado baja de su neumático delantero, que por una vuelta y un pequeño margen no cumplió con el reglamento. Dice la norma que esa goma delantera debe estar en el rango de presión adecuado el 60 por ciento de las vueltas al menos, y a Marc le saltó la alarma de que estaba muy justo ese parámetro. Decidió quedarse durante muchos momentos detrás de Di Giannantonio y de Viñales para que esa presión subiera hasta lo permitido, pero no pudo conseguirlo todo el tiempo y fue penalizado con 16 segundos, que le llevaron desde la cuarta plaza hasta la décima.

Se queda a 58 puntos del liderato tras un mal fin de semana en términos de campeonato. «Era un Gran Premio para haber sumado dos cuartos y no hemos sumado casi nada», reconocía en Dazn después de que se confirmase su sanción.

Marc: "Es un error de todo el equipo, yo incluido"

«Sabía que me iban a sancionar, pero he querido hablar con los jueces porque el no ya lo tenía», comentaba convencido de que el toque con Bastianini, que casi lo manda al suelo a final de recta, había influido en su pelea por mantenerse en la presión correcta. "Es un error de todo el equipo, yo incluido, y ahora tenemos que aprender y trabajar para que no se repita".