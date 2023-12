Las contundentes palabras de Toni Nadal sobre el futuro de Rafa

Toni Nadal, tío de Rafa, fue clave para su sobrino al conseguir que triunfase en 16 de los 22 grandes que figuran en su palmarés. Toni habló en RMC Radio sobre la vuelta de su sobrino a la competición oficial. "No creo que Rafa se la haya planteado porque no quiere retirarse con la sensación de estar lesionado. El sueña con tener un buen año y volver a jugar otra vez a un alto nivel. Aunque es consciente de la dificultad porque cada temporada es más dura". "Su sueño es volver a jugar en París, si su cuerpo le responde, él cree que tiene opciones de hacerlo bien en Roland Garros", dijo.

"Su sueño es volver a jugar en París, si su cuerpo le responde, él cree que tiene opciones de hacerlo bien en Roland Garros. Sus movimientos no eran los mejores al principio, pero desde hace tres semanas está entrenando a un buen nivel. Lo importante no es tanto ganar como tener la sensación de que estás jugando bien. Tiene la voluntad de seguir porque ama el tenis y sueña con jugar los torneos que más quiere por última vez", afirmó.

Otra de las claves de las que habló fue sobre la mentalidad de Rafa en estos escenarios. "Cuanto más juegue más competitivo se volverá. Es consciente de que sus piernas no son las de hace 10 años, pero su cabeza es la misma y tiene la misma determinación", dijo.

Nadal anunció su vuelta y el posible miedo. "Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera sino todo lo demás. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez", comentó.