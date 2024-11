Las críticas a Guardiola desde Inglaterra: "Un desastre absoluto..."

El City de Guardiola empató contra el "modesto" Feyenoord después de adelantarse por 3-0 y ver cómo el club holandés les empataba. Los neerlandeses destrozaron la moral y las ilusiones de los 'citizen', aunque Grealish estrelló un potente disparo en el travesaño en la última jugada del encuentro, un tiro que podría haber significado el 4-3. El City ya suma seis encuentros consecutivos sin conseguir una victoria: cinco derrotas y un empate, la peor racha de Guardiola desde que inició su carrera como entrenador.

El conjunto dirigido por el técnico español atraviesa una racha de malos resultados que parece no tener fin. La dinámica negativa persiste, y el próximo desafío para los 'citizen' será nada menos que el líder de la Premier League, el Liverpool, en Anfield, lo que no promete ser un duelo fácil.

Al término del enfrentamiento, Guardiola ofreció un análisis del encuentro, visiblemente insatisfecho con el desenlace. "Nos ha costado, estábamos jugando bien, con confianza, pero algo ha sucedido. No sé si es un tema mental o táctico. Estos goles en contra no pueden suceder. Normalmente gestionamos bien los partidos, pero no estamos logrando ganar, esa es la sensación que tenemos ahora mismo", expresó. A pesar de la frustración, Pep destacó algunos aspectos positivos. "Lo bueno es que Haaland ha vuelto a marcar y el rendimiento de Rico Lewis ha sido muy destacado", agregó.

No obstante, el resultado no dejó satisfecho al entrenador, quien es consciente de que el equipo se enfrenta a un cierre de temporada complicado. "Después de un 3-3 no hay mucho que decir, hemos jugado un buen partido, pero no puedes permitir que te suceda esto. Los tres próximos encuentros van a ser decisivos, tenemos que centrarnos en recuperarnos. Si no somos capaces de ganar un partido así, esta Champions se hará muy difícil. Necesitamos descansar y enfocarnos en el siguiente reto", concluyó Guardiola, que sigue luchando por encontrar soluciones a los problemas de su equipo.

Parte de la prensa británica no se explicó lo sucedido. "Pep se fue rascándose la cabeza mientras desperdicia una ventaja de 3-0 por primera vez y extiende su racha de pesadilla", afirma The Sun. Alan Shearer quedó atónito por el último colapso del Manchester City contra el Feyenoord y señala el momento que resume sus luchas: "Débil, frágil... un desastre absoluto".

"Cuatro veces campeón vigente de la Premier, el City ha dominado el fútbol inglés desde que Guardiola fue nombrado en 2016. Ha llevado al equipo a seis de los últimos siete títulos de liga y ha ganado 15 grandes trofeos, incluyendo la Liga de Campeones en 2023, confianza", dijeron algunos fans del City en las redes sociales.