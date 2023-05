Las críticas más crueles a De Gea después de su última pifia

El Manchester United perdió 1-0 ante el West Ham después de un remate de Said Benrahma que se le escurrió al portero español entre los guantes. Uno de los primeros rostro conocidos en criticarles en Sky Sports fue el ex jugador Roy Keane. El ex futbolista pide que le saquen del once titular. Sin embargo, Ten Hag volvió a ratificar su confianza en el portero. "Tiene la mayor cantidad de porterías a cero en la Premier, por lo que no estaríamos aquí en esta posición sin él", dijo Ten Hag a los periodistas. "Tiene mi total confianza. No estoy nada preocupado. Estas cosas pasan pero como equipo tienes que lidiar con eso, mostrar carácter, ser resistente y recuperarte. Queremos que se quede y extienda su contrato. No se trata de Liverpool, se trata de nosotros porque si te das cuenta, lo tenemos todo en nuestras manos. No cambia nada. Podríamos haberlo hecho más fácil si hubiéramos ganado, claro, pero necesitamos tres victorias en cuatro partidos. Depende de nosotros. Tenemos que creer".

Además, el periódico 'The Sun' también publica que De Gea "ya ha cometido nueve errores que han desembocado directamente en goles en las últimas dos temporadas, más que cualquier otro portero de la máxima categoría". Rio Ferdinand, ex central del United, fue tajante "De Gea ha cometido un error hoy, pero eso no es lo que cuestiono. ¿Es lo suficientemente bueno como futbolista para jugar en el Manchester United?".

Peter Crouch, ex delantero del Liverpool, siguió en esta misma línea: "No podemos disfrazarlo. Es un terrible error. No, no lo puedes justificar. Es un grave error, creo que asumirá toda la responsabilidad. Su pie izquierdo resbala ligeramente, pero eso no es excusa. Tiene un contacto completo con la pelota, una mano completa con la pelota, no es como si se estuviera estirando y tomando las puntas de los dedos, tiene una mano completa. Es un gran, gran error".

David de Gea llegó al club inglés en 2011 y, desde entonces, siempre ha sido noticia tanto por sus paradones como por sus pifias. De momento, no ha querido renovar.