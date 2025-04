El culturismo llora de nuevo: muere Vito Pirbazari mientras corría en la cinta del gimnasio

Nuevo golpe letal para una comunidad deportiva que parece marcada por la tragedia. En 2021, la comunidad del culturismo y el fitness perdió 21 atletas, que murieron por diferente motivos, en 2022 también se produjeron decenas de fallecimientos y en los últimos 12 meses los muertos superan con creces la decena. Depresión, desafortunados accidentes, el uso de esteroides y sustancias ilegales o métodos inhumanos para lograr el ansiado e imponente músculo ha acabado con la muerte de muchos profesionales y aficionados de esta disciplina.

Participó en “Dogs of Berlin”

Y ahora, una nueva muerte se suma a una trágica lista que parece no tener fin. El actor, influencer y fisicoculturista Vittorio Pirbazari, conocido por su participación en la serie de Netflix “Dogs of Berlin” (Perros de Berlín) y en la reciente película “Haps – Crime Doesn’t Pay” (El crimen no paga), ha fallecido a los 44 años tras sufrir un infarto mientras entrenaba en una cinta de correr en un gimnasio, según anunció en redes sociales su amigo Said Ibrahim, en Instagram, según el periódico alemán Bild.

Las autoridades no han facilitado más detalles sobre su fallecimiento.

Un día antes de su muerte, Pirbazari había publicado una foto de él mismo volviendo a entrenar y explicando su estado tras verse obligado a parar y pasar por una cirugía por un desgarro en el músculo pectoral.

«Esta es mi forma actual después de 12 semanas sin deporte ni ejercicio importante. Claramente no hay comparación con el pasado, pero estamos en el camino correcto dadas las circunstancias. El pecho, por supuesto, cuelga un poco. Aunque no he podido hacer mucho ejercicio durante los últimos tres meses, me he mantenido fiel a mi dieta con férrea determinación. Desafortunadamente, he perdido mucha masa muscular, pero la recuperaré cuando pueda volver a ponerme en marcha en otoño. En primer lugar, estoy feliz de volver al gimnasio y estoy poniendo todo mi foco en el entrenamiento de piernas y cardio. Actualmente estoy probando intervalos en la cinta, pero como mis piernas aún no están completamente curadas, lo estoy tomando con calma. Lo único que para mí es importante es no rendirme y dejarme ir y mejorar día a día, semana a semana», escribió en su perfil de Instagram.

La página de Instagram de la película “Haps”, en la que Pirbazari interpretó a un prisionero, también compartió la noticia de su muerte, escribiendo: “Gracias por su calidez, su espíritu creativo y por ser parte de nuestro viaje”.

Pirbazari también formaba parte de un grupo de fitness de YouTube llamado “Hardgainer”, muy popular en Alemania.