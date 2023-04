Dani Alves, a la desesperada: volverá a declarar ante la jueza el 17 de abril

Dani Alves, que lleva tres meses en prisión por la presunta agresión sexual a una joven de 23 añoscometida en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre, volverá a declarar ante la jueza el lunes 17 de abril por petición de la defensa.

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona desestimaron el recurso de apelación del jugador brasileño contra el auto de prisión de la jueza instructora que lo envió a la cárcel el pasado 20 de enero. En un auto, del que fue la magistrada Carme Guil, los magistrados de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluyeron que la decisión de la jueza instructora de enviar a prisión al futbolistaera “justificada y necesaria” ante los “indicios fundados” de agresión sexual contra el jugador.

Ante este nuevo varapalo para su cliente, el abogado Cristóbal Martell comenzó a diseñar una nueva estrategia más agresiva para su próximo recurso, en el que solicitará nuevas declaraciones de los implicados, es decir, de la denunciante (a la que él todavía no ha podido interrogar) y del denunciado (que ya ha facilitado cuatro versiones distintas). Alves ha pedido volver a declarar y podrá hacerlo cuantas veces desee ya que la juez está obligada a escucharlo siempre que pida matizar o dar una nueva versión sobre los hechos imputados mientras su equipo legal trabaja para desmontar la versión de la víctima. Asimismo, su equipo legal tratará de desmontar las versiones de la víctima y de los testigos.

Las cuatro versiones de Alves

El futbolista de 39 años, que sigue en prisión preventiva sin fianza, quiere volver a dar su versión de los hechos tras cambiarla varias veces en anteriores ocasiones ahora que la investigación judicial está prácticamente acaba cerrada. Y es que el jugador ha cambiado hasta cuatro veces su relato. La primera versión fue un vídeo enviado a un programa de Antena 3 una semana después de la supuesta violación asegurando no conocer a la víctima. La segunda, en sede judicial, sería la de Alves contando que no habría pasado nada en el baño. Y por último quiso admitir la relación sexual y aseguró que había mentido para "proteger a la víctima". Y por último, Dani Alves dio otra supuesta versión ante la jueza que nunca antes habíamos escuchado yque representaría el intento de defensa más surrealista en toda la investigación del caso.

El futbolista aseguró que ella fue quien el atacó a él: "Yo fui el agredido sexualmente y mentí por ella". "La verdad es que quería proteger a esta señorita" afirmó tras asegurar que la joven se lanzó hacia él cuando él "no había tocado a la chica" en ningún momento. Una declaración que su equipo legal trató de reforzar desmintiendo que las supuestas lesiones de la víctima se correspondan con una violación. Su abogado, Cristobal Martell aseguró que no hubo ningún tipo de forcejeo, puesto que las lesiones de la víctima no son vaginales compatibles con un coito en seco, tampoco tenía marcas propiciadas por la fuerza.

Ahora, el brasileño -según adelanta la Cadena Ser- podrá volver a dar su versión tras ser aceptada por la defensa la petición de sus abogados. Este "sí" llega tras la negativa de la fiscalía y de la defensa de la víctima de someter a la joven a un examen psicológico realizado por un profesional contratado por el futbolista.