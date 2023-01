La vida de Dani Alves en la cárcel: silencio, duchas de agua fría, una botella de agua y ¿sin televisión?

Dani Alves ha pasado su primera noche en la prisión de Brians 1, en Barcelona, acusado por una supuesta agresión sexual. Se encuentra en prisión provisional sin fianza porque, según algunas informaciones, al tener doble nacionalidad española y brasileña y no existir tratado de extradición con Brasil, viaje a su país. Mientras su esposa Joana Sanz ha pedido a los medios respeto y que no la atosiguen en la puerta de su casa, el futbolista ha dormido en la cárcel, muy abatido y en silencio casi todo el tiempo, según ha desvelado El Periódico de Cataluña. Cuando llegó a prisión le contaron las normas, cómo es el estilo de vida y otras indicaciones y el ex del Barcelona no preguntó nada, como en shock, decía que sí, se dejaba tomar las huellas y la foto y sólo asentía.

Como suele suceder con los presos en sus primeras horas, Alves ha estado siempre acompañado, menos cuando dormía. Es una medida que se toma para proteger y para que el detenido se aclimate a su situación. Estaba tan extrañado, tan fuera de lugar que cuando le dieron la cena no tomó nada; sólo, continúa narrando El Periódico, se compró una botella de agua para calmar la sed por la noche.

Como la rutina de cualquier otro peso, fue visitado por el médico, que hoy sábado le habrá hecho una revisión más profunda, también tendrá reuniones con educadores, psicólogos y juristas. Las duchas son colectivas, no todas funcionan y el agua caliente, informa el diario, no sale por todas las alcachofas.

¿La vida en la cárcel de Alves, sin televisión?

Es la rutina de la cárcel para clasificar a los presos y asignarle alguno de los módulos. Según la información del diario catalán, no va a estar en el módulo III de la prisión porque se vive un momento de tensión al fallar la televisión.

Está dando qué hablar la prisión de Dani Alves. Ahora la patronal del ocio nocturno de Cataluña Fecasarm y la estatal Spain Nightlife presentarán la próxima semana un escrito conjunto ante la jueza que instruye el caso de la presunta violación cometida por el futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona para poder personarse como acusación popular en la causa, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Así lo ha avanzado en declaraciones a EFE el secretario general de Fecasarm -la patronal del Ocio Nocturno en Cataluña- Joaquim Boadas, quien ha agregado que también la asociación internacional del ocio nocturno -International Nightlife Association- estudia poder personarse en la causa dada la relevancia mundial de este caso y siempre, recalcan, “respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia” del futbolista brasileño. Una vez presentado el escrito, la juez instructora deberá decidir si acepta o no que ambas patronales se personen en la causa.

La jueza de instrucción acordó el viernes el ingreso en prisión sin fianza de Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.