Daniel Dhers: «En toda mi carrera he sido un equipo de una sola persona»

Entre las estrellas del equipo olímpico chino en París hay un venezolano. Se trata de Daniel Dhers (25-3-1985, Chacao), el subcampeón olímpico de BMX Freestyle en Tokio 2020. Dhers ejercerá como entrenador del equipo femenino chino de ciclismo BMX Freestyle.

¿Con 39 años, cuándo se plantea dedicarse a entrenar?

Este año me retiro de la competición, pero me gustaría seguir montando porque la bici me apasiona. Estoy compaginando el entrenar al equipo de China con la competición.

¿Lo deja porque casi podría ser el padre de algún rival con el que compite?

(risas) Competir ya no me genera la misma emoción después de tantos años. Me gusta montar y lo que quiero es empujar mi línea de montar hacia cierta dirección que no es la que predomina ahora para competir. Y también disfruto en los eventos no como competidor, no necesito demostrar al cien por cien que tengo que ir a ganar y eso sí me pasaba antes.

¿Le recuerda alguien del equipo a cómo era usted con su edad?

Sí, todos tienen una parte de mi. Cuando los voy a entrenar un truco y veo que no se dan por vencidos, que están cansados y que lo siguen intentando. Eso es algo que yo hacía mucho. Porque en mi época cuando empezaba no tenía quien me decía las cosas, lo hacía por puro ensayo-error. Siento que les ayudo a recortar ese proceso. La intensidad con la que montan me recuerda mucho a la que yo tenía. Estaba montando todo el santo día. En esa época no íbamos nada al gimnasio y era puro montar bici. Y eso es lo que más les gusta a ellos. Quieren aprender todo el rato. No buscan excusas, siempre quieren entrenar.

Fue un autodidacta...

Sí, toda mi carrera fui un equipo de una sola persona. Yo era el que montaba, el corredor, el mecánico, el masajista, el psicólogo, el entrenador... lo hacía todo. Tuve gente que me motivó, pero no gente que me enseñara como tal. Hubo alguien que intentó mostrarme una dirección en cosas como hablar en televisión, en las entrevistas... en esas habilidades blandas sí tuve gente que me guio, pero lo demás lo aprendí solo. Con Internet pude crecer, inventar cosas y me ayudó a hacer ejercicio.

¿Cuándo ve que se puede ganar la vida con la bici?

En el 2005 estuve entrenando muchísimo y en 2006 recuerdo que mi papá me dijo: «Mira, no te puedes dedicar a esto porque no estás haciendo nada de plata y tienes que vivir de algo». Le dije que me diera un año de plazo para ver si quedaba entre los diez mejores porque yo sabía que podía vivir de la bici y si quedaba undécimo me retiraba. Aquel año terminé ganando el Tour Mundial, fue buenísimo y cuando nos vimos entendimos todo lo que significaba. No lo hablamos, pero lo entendimos todo. Yo entiendo las dudas que tenían mis padres de que pudiera vivir de esto. Yo lo que quería era montar en bicicleta y no pensaba en el dinero, sólo quería ganarme el respeto de los corredores que veía en revistas y vídeos.

¿Por qué y cuando decide montar una escuela para enseñar?

La propia naturaleza del deporte te lleva a eso porque siempre hay gente que te ayuda en diferentes cosas. Yo aprendí solo un montón, pero otros me ayudaron con cosas que yo no había sido capaz de ver. Ayudarnos entre los corredores es muy normal. Luego, uno de mis mentores, Dave Mirra, me comentó que yo debería devolver algo a mi deporte, que debería compartir mis conocimientos y puse un parque. Fue una tarea bastante fuerte porque seguía compitiendo y fue difícil compaginarlo. Pero fue un acierto hacer algo por el BMX en Carolina del Norte, que era donde me encontraba. Llegó un momento en que nueve de los diez mejores corredores eran de Carolina del Norte y entonces comenzaron a llegar deportistas de todo el mundo a entrenar, a vivir y a aprender y fue algo muy bonito.

¿Cuándo surge la posibilidad de colaborar con el equipo chino?

Fue en una Copa del Mundo en Australia a final de 2022. Yo viví en Hong Kong hace muchos años y uno de los corredores, al que no veía desde hace quince años, estaba con el equipo chino allí. Quedamos para entrenar y me lo propusieron. Pocos meses después hubo una prueba de Copa del Mundo en Arabia Saudí y ahí vino uno de los líderes de la Federación de Ciclismo, nos sentamos a hablar y me ofrecieron un plan con mucha flexibilidad. Eso me ayudó mucho porque yo sigo teniendo compromisos en Venezuela, en Estados Unidos... nunca son pequeños viajes o viajes sencillos. Todo está a unas diez horas de distancia. Pero la flexibilidad me ayudó mucho y la mentalidad que tenían. Tenían garra, querían progresar, querían ganar o morir... necesitaban algo de dirección porque no tenían experiencia.

¿Cuánta gente practica BMX en China?´

Buena pregunta. Hace poco en un centro por ejemplo han aparecido de pronto 30 niños de 8-10 años que son buenos, buenos. Los ponías a competir en una categoría con corredores serios y lo peleaban ya tanto ellos como ellas. Veo mucha gente enganchada al BMX. Es un deporte nuevo en el que una medalla en los Juegos puede servir para transformar completamente el deporte en el país.

¿Esperaba una evolución como la que han tenido?

Más o menos sabía que era posible tener oportunidades de aspirar a la medalla olímpica. Lo que no me imaginaba es que todas las corredoras del equipo alcanzaran el nivel que tienen. La parte más difícil es que tenemos seis chicas y sólo pueden competir dos. Todas merecían estar en los Juegos y todas han ganado alguna competición importante. Dentro del equipo hemos tenido que discutir mucho y ahora las dos que van yo creo que pueden ganar.

Puede haber doblete en París...

Sí, la meta es ganar oro y plata. Tenemos las mejores corredoras del mundo. Si tuviéramos una tercera corredora creo que aspiraríamos a copar el podio. Creo que vamos a tener equipo chino para rato.