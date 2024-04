La demoledora respuesta de Mbappé sobre su futuro

Kylian Mbappé es uno de los nombres del momento. El francés, pese a que no destacó en exceso durante el partido, terminó con un doblete que pone al PSG en las semifinales de la Champions. El extremo se mostró eufórico después de la victoria. Además, también habló en la zona mixta de prensa donde el periodista de "El Chiringuito", José Álvarez, le dijo si este resultado cambiaba su decisión. "No, no, no", concluyó el galo.

Kylian Mbappé está en un momento clave. El galo ya comunicó que no seguirá en París y todo apunta al Madrid. Una de las claves de esta posible operación radica en que Mbappé está dispuesto a cobrar mucho menos.

"Mbappé no vendrá cobrando lo mismo que Vinicius y Bellingham. Renuncia también a una prima importante de dinero y cobrará menos de 50 millones. Si finalmente firma, Mbappé estaría demostrando que no le importa el dinero y que aquello que pasó hace años fue más por la presión mediática que por un tema de dinero", dijo Josep Pedrerol en "El Chiringuito".