En 2001, cuando Fernando Alonso debutó en la Formula 1 le confesó al que fue su descubridor, Adrian Campos: "Aquí me va a costar ser "el jefe". No tardó demasiado en convertirse en el piloto número 1, y no sólo eso, porque se mantuvo con esta condición durante más de una década después de conquistar dos títulos. Ahora, el asturiano busca otros retos, cargado de mérito, y quiere convertirse en un concepto de piloto como los de antes, un auténtico carrerista capaz de todo en cualquier circunstancia, coche, pista o circuito. El piloto total.

Desde el pasado fin de semana afronta el Rally de Marruecos, la cita que emplean los favoritos a ganar el Dakar como última preparación para disputar la prueba más dura del mundo en enero (esta vez en Arabia Saudi) y que en el caso de Alonso es el primer rally que disputa de forma oficial. Lo del asturiano tiene un valor muy grande, porque meterse en el proyecto del Dakar supone una gran dificultad, muchísima más que la de Indianapolis o Le Mans, que se celebran en circuitos y con coches tan potentes como el Fórmula 1.

Sin embargo, los raids son distintos y Alonso todavía no tiene la experiencia necesaria para afrontar con garantías un desafío semejante. Pasar de un F-1 a esto no tiene nada que ver y se necesitan muchas horas y kilómetros para ponerse a la altura de los más grandes. "Bestias" como Carlos Sainz o Stéphane Peterhansel. Ni siquiera un campeón del mundo de Rallyes como Sebastian Loeb ha podido tener éxito en esta competición después de intentarlo en el Dakar en varias ocasiones también dentro de equipos oficiales. No se puede esperar que Alonso triunfe en esta categoría a corto plazo. La complejidad del reto es muy grande.

Desde la primera etapa en Marruecos, el ovetense tuvo que superar problemas de toda clase que le retrasaron mucho en la clasificación. Y hoy ha tenido que abandonar en la tercera etapa después de sufrir un percance con una zanja no señalizada que ha destrozado parte del eje delantero del Toyota. No ha sido el único porque otros pilotos cayeron en la misma trampa. Típico contratiempo en esta clase de competiciones.

Tanto Alonso como su navegante Marc Coma han podido regresar a la base y así poder reparar los daños. Se espera que mañana puedan disputar la última jornada. De hecho, la etapa fue suspendida para la categoría de motos por razones de seguridad. "No ha sido el día que esperábamos. A los 75 km de la etapa hemos pasado por una gran zanja no señalada en el Road book, dañando junto a otros 3 coches de los 10 primeros la suspensión, después, afortunadamente fue cerrada esa zona para evitar más problemas a la gente que llegaba por detrás. Ahora intentamos reparar y mañana a por un día limpio✊️", escribió Alonso en su cuenta de Instagram debajo de una foto del coche regresando a la base en grúa y otra mostrando la zona de zanjas donde sufrió el percance.

De momento, la etapa es liderada por Stéphane Peterhansel seguido de Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah.