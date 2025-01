Dmitrovic: “Claro que el Leganés puede ganar también al Real Madrid”

“Si trabajas, en la vida todo llega”. Para Marko Dmitrovic (Subótica, 1992), la temporada está siendo un renacer. El guardameta serbio ha dejado atrás unos años que califica como difíciles en el Sevilla FC y ha encontrado en Leganés un lugar en el que volver a sentirse portero. Y el CD Leganés ha encontrado al que siente que es su portero.

El club pepinero ha regresado cuatro temporadas después a la máxima categoría del fútbol español y hasta ahora ha tenido bastantes argumentos a favor para su permanencia en la élite: en cinco meses de temporada, no ha estado en puestos de descenso; está invicto en 2025 y ha sido capaz de vencer por el camino a FC Barcelona y Atlético de Madrid en dos encuentros en los que Marko fue elegido mejor jugador del partido. Dentro de unos días, su equipo tendrá la oportunidad de hacer lo propio ante el ‘tercer grande’ de la liga española. El miércoles, ante el Real Madrid, en unos cuartos de final de Copa del Rey.

¿Puede el Leganés ganar al Real Madrid?

Claro que puede hacerlo, pero es muy difícil. La gente ve una victoria contra el Barcelona y otra contra el Atlético y dice ‘ahora os queda el Madrid, lo podéis conseguir’, pero no es así. Ganar esos dos partidos no es algo habitual, tienen que darse mil cosas. Hay muchos jugadores que en 20 años como profesionales, jamás han ganado a ninguno de los tres; y nosotros en un mes, ganamos a dos. Tenemos esa ambición de ir a por el tercer grande, pero sabemos que es un reto muy, muy complicado. Primero hay que ganar al Rayo Vallecano este viernes en Butarque, que es nuestra verdadera liga y lo que nos da para vivir. La Copa del Rey es bonita, es una competición con menos partidos que te permite llegar a una final, pero nuestra verdadera batalla es la liga.

El Rayo Vallecano está a un punto de Europa, no pierde en liga desde hace dos meses, pero vosotros estáis invictos en lo que va de año.

Al final tanto las rachas buenas como las malas en el fútbol se cortan. El Atlético de Madrid venía de quince victorias seguidas y fuimos capaces de ganarlos. Muchos partidos contra rivales directos van a ser en esta segunda vuelta en casa y tiene que ser nuestro fortín y la base para sacar un colchón de puntos. No sé cuántos, pero los máximos posibles para salvarse.

Tú estás a un gran nivel: llevas seis porterías a cero.

Lo que más destacaría es que me siento muy cómodo en el terreno de juego, muy a gusto. Aquí encontré todo lo que había perdido en las últimas temporadas en Sevilla: tengo continuidad, confianza, disfruto día a día y eso se nota. Las buenas actuaciones son fruto del buen trabajo, pero también de sentirse bien.

Venías del Sevilla FC, de jugar Champions, y llegas a un equipo recién ascendido.

El último año en Sevilla fue, a nivel personal, muy complicado. En la segunda vuelta casi no jugué, me quedaba un año (de contrato) más allí. Si no juegas, muy pocas veces, por no decir nunca, vas a tener un traspaso a un equipo más grande. El Sevilla venía de jugar Champions, de ganar la Europa League, yo sabía que mi mercado tenía que ser un equipo que estuviera en una situación en la que acabara de ascender o uno que no estuviera jugando en Europa.

También el mercado de porteros es muy complejo, siempre tiene que abrirse un hueco. Cuando un equipo tiene dos porteros, nunca va a buscar otro aunque haya muy buenas opciones en el mercado. El Leganés necesitaba dos porteros, hubo opciones con otros equipos de la liga, pero desde que nos pusimos en contacto, lo que me transmitió este club hizo que acercáramos posturas cada vez más. Se pactó con el Sevilla, se consiguió y desde el primer día que vine aquí, encontré un club magnífico. Encontré un club ideal para volver a disfrutar, volver a sonreír y volver a despertarme con muchas ganas de ir al trabajo.

Firmaste el pasado verano por una temporada hasta junio de 2025. ¿Ves más allá?

A ver, en el fútbol nunca se sabe. Por como estoy ahora, si alguien me dice ‘mira, tienes la opción de retirarte aquí’, pues me retiro. Espero que no sea pronto, me veo con muchos años más de fútbol. Me siento mucho mejor, a nivel mental y a nivel físico, con 33 años que con 23. Después de los 31-32, si te cuidas, vienen los mejores años de los porteros porque no sufrimos un desgaste físico tan brutal como el de los jugadores; y a nivel mental, estamos muy experimentados. Me encuentro en un momento ideal, quiero prolongarlo lo máximo que pueda y yo encantado si puedo seguir muchos años más aquí. Estoy disfrutando y sólo deseo que el día a día siga como ahora hasta el final de mi trayectoria futbolística.

En la portería alternas el puesto con tu compañero Juan Soriano. Uno juega en liga y otro lo hace en copa.

Es una competencia muy sana. Al final con los años vas aprendiendo, cuando eres joven puedes sufrir más y pensar ‘joder, no juego’, pero los porteros siempre pelean por el mismo objetivo. Yo tengo el objetivo de jugar como lo tiene Juan o, incluso, como lo tiene Alvin. Cada uno pelea por lo suyo. No hay ninguna maldad, nos llevamos muy bien y llevamos una competencia muy sana. Tú cuanto mejor trabajas, más obligas a apretar al resto; y cuanto mejor entrenan ellos, soy yo el que no puede relajarse. Con los años aprendes que la única forma correcta de afrontar la portería es enfrentarlo como un reto, siempre he tenido unos compañeros brutales.

¿Y contra el Real Madrid quién va a jugar?

No ha hablado personalmente el míster con nosotros de ese tema. Son rachas en el fútbol. Somos conscientes de que cuando consigues buenos resultados, pocas cosas cambian. El resultado marca muchísimo en el fútbol. Cuando los hay malos, siempre se cambia más. No se sabe quién va a jugar, ojalá juegue yo también la copa, pero igual que Juan desea hacerlo este viernes.

El miércoles, si pudieras quitar un sólo hombre del once del Real Madrid, ¿quién sería?

Quitaría a los once. No te puedo quitar sólo uno. Si juegan en el Madrid, son los mejores del mundo, está claro. Igual que en el Barça y en el Atlético. Quitar uno no es justo, son los mejores del mundo. No te quito uno u otro, sabemos que su delantera es tremendamente buena, salga quien salga va a ser muy difícil. Yo lo digo siempre, prefiero que salgan los mejores y si conseguimos puntuar o ganar, pues más alegría nos da.

Al principio la gente trolleaba con Mbappé, muchas veces sólo se ve el dinero que cobra y parece que se tiene que hacer todo perfecto, pero al fútbol le rodea tanto dinero porque es muy complicado. Yo entiendo que la gente desde fuera no lo vea así, pero Mbappé ha cambiado de país, es su primera vez fuera de Francia, nuevos compañeros, nuevos movimientos… es fácil decir ‘no, Mbappé es el mejor, tiene que resolver’. Que no, que en el fútbol juegan once tíos. Mira, había gente que veía que un jugador del Barça valía más que toda la plantilla del Leganés y no entendía que perdieran contra nosotros. Eso es fútbol, es la parte bonita, los equipos pequeños pueden competir contra los grandes.

Contra Barça y Atlético de Madrid fuiste el ‘MVP’ y tus actuaciones fueron clave para los tres puntos.

Pienso que es mérito de los jugadores. Ellos fueron los que se vaciaron durante noventa minutos. Yo al final, que tengo experiencia y ya he jugado muchos años contra ellos, sé que lo principal es estar concentrado siempre al 100% porque si te despistas un segundo, ya cambia la película. El Barcelona y el Atlético estuvieron siempre cerca de la portería y en ambos partidos tuvimos que defender muy compactos, pero ellos, por su talento, siempre pueden tener una jugada que cambie el chip. Si te meten uno, cuidado, que pronto te pueden meter el segundo y te vas con cero puntos. Estos partidos te exigen al máximo, estás después 2-3 días reventado, pero en nuestro caso valió la pena.

Sobre lo de defender muy cerca de tu portería: este escenario es habitual en Leganés pero es muy diferente al que tenías en Éibar, donde la defensa jugaba muy adelantada. Llegaste a ser en 2018, el portero que menos disparos recibió de toda Primera División.

Al final dentro del trabajo del portero tienes tantas y tantas cosas: posición, técnica, táctica… te podría explicar cuatro horas de esto que, con todo el respeto, no ibas a entender nada. Son facetas que, en mi caso, llevo trabajando desde hace 25 años cada día.

Muchas veces depende del partido. Yo estoy encantado cuando en un partido no tengo trabajo porque no me chutan. Hay partidos donde mi mejor parada puede ser un centro cortado o una salida fuera del área y para el espectador muchas veces no es bonito de verlo y no lo entienden, sólo se meten en alguna aplicación de datos para opinar. Mi mujer, mi hermana, también, entran y ‘ah, has tenido tres paradas’. Que no, esas tres paradas pueden ser unas que el tiro llega como si nada, yo ni las cuento. Pero una salida a despejar con el puño vale tanto o más que una parada que va por la escuadra. Depende de muchas situaciones: ¿con cuánta gente ataca tu rival? ¿dónde está posicionado? ¿qué decisiones haces? ¿cuál es tu posición inicial de la jugada? ¿cómo te comunicas? Mi visión de la portería es: primero, prevenir con una comunicación con tus compañeros para ver si pueden cortar el ataque; luego, si es un centro, intentar blocarlo para que no haya disparo. Ese disparo que evitas es uno que no tienes que parar. Muchas veces la mejor actuación mía de un partido es gritar al central que se mueva dos metros a la derecha y que corte un posible uno contra uno. Y todo eso no entra en la faceta bonita para el aficionado, pero el fútbol también es muchas cosas que no se ven por televisión.

Luego, sobre el estilo del equipo: en Éibar se jugaba con la defensa mucho más adelantada y la mayoría de las ocasiones que recibía eran uno contra uno claros desde el centro del campo. En Sevilla, es que cambiamos mucho de entrenador y, con ello, de estilo. Para los porteros hay rúbricas del porcentaje de paradas, de goles encajados… La estadística en fútbol no vale; sirve, pero no es la base. ¿Qué hace un portero que le meten 20 goles en los que los 20 son uno contra a uno porque su línea defensiva juega en campo rival? Pero ese mismo portero, ¿cuántas veces ha cortado balones saliendo del área? Eso no entra en la estadística, no cuenta como parada, porque sólo entra lo que paras bajo los palos. Me gustaría que todo el mundo lo sepa, pero sé que es imposible.

Has coincidido más de cuatro temporadas con José Luis Mendilibar, ¿qué ha supuesto el entrenador vasco en tu carrera?

Todo. Mi ‘Mendi’ es muy especial para mí. Fue el primer entrenador que tuve en Primera. Llego del Alcorcón (en Segunda División) al Eibar y yo tenía la esperanza de debutar en Primera, pero pensaba que podrían pasar algunas jornadas para tener que adaptarme. Él desde el día uno me dijo que me veía muy bien en pretemporada, empecé a jugar y fueron cuatro años seguidos en Éibar que lo jugué todo.

Sobre todo, yo destaco su parte humana, es una persona de diez, un entrenador de diez. Ahora con el fútbol moderno, diría que no es tan táctico, no es tan técnico, no le da por ‘filtrar pases’… a él le gusta todo, pero él quiere eficacia. Si tú en dos pases puedes llegar más lejos, hazlo. Él quiere meter el mayor número de goles por partido y encajar los menos posibles. La primera vez que entrenó a un grande, en el Sevilla, tenía jugadores de otra calidad; pero en el Eibar muchos jugadores no éramos de tanta calidad, de encontrar siempre pases por el medio, de jugar desde atrás... Pues hacíamos lo máximo, éramos competidores, guerreros y, ¿qué queríamos? ¿ganar partidos? Pues la mejor manera de hacerlo era jugar directo, balón largo. Muchos partidos sí que dominábamos en pases cortos, pero no tomábamos ningún riesgo desde atrás.

Para mí, muchas veces ahora se dice ‘no, es que este entrenador no quiere juntar 3-4 pases por jugada…’. No, él es práctico y un competidor y yo creo que esa tiene que ser la mayor virtud de un entrenador y de un futbolista. Primero tienes que competir y luego ya viene la calidad que tengas. Nada te garantiza que jugando desde atrás vayas a ganar, tampoco que con un pelotazo lo vayas a hacer. Para ganar un partido hay mil ideas.

Él ha sido capaz siempre de sacar de la mayoría de los jugadores, un mejor rendimiento. Y bueno, mi relación fuera del campo es especial, a día de hoy seguimos hablando. Tuve la suerte de que después de entrenarme en el Eibar, lo hiciera también en el Sevilla por unos meses. Para mí, es el entrenador número uno de mi carrera. Seguro.

José Luis Mendilibar y Marko Dmitrovic, durante un entrenamiento en el Eibar UES

Este año te dirige un entrenador debutante en la categoría. Muchos halagos de la temporada del Leganés se los está llevando Borja Jiménez.

No le conocía de antes, la verdad. Es un entrenador muy joven, a su edad hay jugadores que aún siguen jugando y él ya es entrenador de Primera. Eso habla de las cosas buenas que está haciendo. Su forma de preparar partidos me gusta muchísimo. Analiza muy bien a los rivales. Podemos salir al partido y ya lo tenemos visualmente generado en nuestras cabezas, sabemos cómo va a ir y eso te facilita mucho. No te digo intuir, pero sí interpretar: dar un paso o dos adelante, leer un poco antes, eso te da la vida en el fútbol.

En los entrenamientos, en el día a día está muy mentalizado en sacar lo máximo de cada jugador. No desaprovecha ningún día, porque todos los días de la semana son muy importantes y su filosofía, de verdad, me gusta y me encuentro cómodo.

Hace poco cumpliste 33 años, son ya diez desde que llegaste a España. ¿Qué consejo te darías echando la vista atrás?

Trabajar y trabajar en los momentos duros, que los momentos buenos siempre llegan. Diría que en mi carrera he cambiado mucho a nivel mental, he madurado muchísimo. A ese Marko que llegó al Alcorcón le diría lo mismo que le digo ahora a los jóvenes: que nunca dé nada por abandonado, que no se vayan enfadados a casa, que se vacíen en los entrenos, que hagan lo máximo que dependa de ellos. Luego, las decisiones que vas tomando a veces son afortunadas, a veces menos, eso es la vida. Los errores y las decisiones mal tomadas no hay que verlas como un fracaso, porque yo hice mal muchas cosas, pero he sido capaz de aprender de eso y he generado la personalidad que tengo. Tuve momentos de hundirme, de estar con el ánimo muy, muy bajo, pero todo lo bueno pasa, todo lo malo también. La vida sigue y lo importante es la salud. En el fútbol muchas cosas dependen de uno mismo, así que hay que dar lo máximo. Si trabajas bien, todo llega.

En 2023, diste un paso al lado con la selección de Serbia: dijiste que la portería estaba bien defendida. ¿Con una llamada te plantearías volver?

Nunca digas nunca, yo de verdad he tenido mucha suerte de estar siempre convocado, de estar ahí y de ser feliz. Mi renuncia a la selección no fue nada más que una decisión deportiva, donde yo noté que había cumplido todo lo que tenía que hacer allí. Yo ya estaba yendo de segundo o tercer portero, venían chavales jóvenes y era mejor que les llamaran a alguno de ellos. He estado ahí y sé cómo te sientes cuando te llega ese momento de entrar en la selección y aprender de los jugadores. Sentía que para mí eso había terminado y que era una buena oportunidad para que los que venían detrás crecieran. No sé qué va a pasar, pero creo que soy una persona que mide mucho y cuando toma una decisión no vuelve marcha atrás, pero nunca se sabe, siempre he estado encantado de ir con la selección.