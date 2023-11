El dopaje secreto que ya circula entre los atletas: ¿Y si hubieran encontrado la EPO invisible?

Las trampas y el dopaje forman parte de la historia del deporte desde su nacimiento. La búsqueda de éxito y reconocimiento ha llevado a los atletas a lo largo de los siglos a cometer todo tipo de fraudes en sus disciplinas, creyendo que nadie los descubrirá. Muchos de ellos fueron “cazados” y apartados de la gloria.

El dopaje en el deporte se remonta a la antigüedad y a los primeros Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Desde el inicio de la competición en 776 a. C., los historiadores han escrito sobre sustancias que utilizaban los deportistas para mejorar su rendimiento. Era tan común que hasta existían redes de dopajes lideradas por prostitutas y atletas. Ahora, los controles son mucho más exigentes pero la búsqueda de la sustancia indetectable que aumente el rendimiento y allane el camino de la victoria siegue siendo el sueño de muchos atletas de élite y la pesadilla de la agencia antidopaje.

Alerta en el deporte

Ahora, una nueva sustancia ha puesto en alerta al deporte por su eficacia y su "invisibilidad". Hemarina, una empresa biofarmacéutica fundada por un grupo de investigadores universitarios lleva quince años trabajando en un único y fascinante frente: analizar las características de la hemoglobina de las algas marinas. (que se cría en grandes tanques), también conocido como gusano de arena , para intentar cambiar la vida de quienes padecen enfermedades graves con una alternativa "natural" y más eficaz a los fármacos clásicos.

Sin efectos secundarios particulares, esta hemoglobina , adaptada para su uso en el sistema circulatorio humano, tendría una capacidad de transportar oxígeno en el cuerpo 40 veces mayor que la natural . En la práctica, un sustituto de la sangre para transfusiones que, por un lado, es mucho más eficaz y, por otro, más fácilmente disponible que la recogida mediante donaciones. Hemarina ha patentado seis productos diferentes respaldados por una extensa literatura científica. En definitiva, un proyecto más que serio.

En una entrevista con el diario francés L'Équipe , el doctor Franck Zal, fundador y director general del grupo, reveló que "hace tres años un ciclista muy conocido de un gran grupo deportivo me pidió un suministro del fármaco" . La razón no es casual: esta superEpo tiene una vida media muy corta que permite que el cuerpo la elimine rápidamente . El "ciclista de renombre" anónimo no habría sido el único deportista que se puso en contacto con el laboratorio, que afirma haber informado rápidamente a la Oclaesp (la Oficina Central de Lucha contra los Atentados contra el Medio Ambiente y la Salud Pública de la Gendarmería francesa).

"Este gusano capaz de vivir tanto en el agua como en la tierra gracias a su capacidad de permanecer durante horas sin respirar, ha desarrollado una hemoglobina especial que puede absorber una cantidad de oxígeno 40 veces mayor que la de los humanos, pero utilizando una molécula aproximadamente 250 veces más pequeña", añadió el biólogo en 'Cycling Pro'.

"Puede utilizarse en diversas situaciones, en particular para mejorar la oxigenación de los órganos trasplantados, pero también puede utilizarse para solucionar problemas periodontales, curativo y también podría solucionar muchos problemas en el campo de las transfusiones. Nos han contactado deportistas, gimnasios, gente que sabe que esta molécula puede ser dopante, pero es bastante increíble, porque nos decimos: o son completamente estúpidos o piensan que somos estúpidos", añadió el responsable del descubrimiento.

Es decir, que un extraordinario descubrimiento científico "bueno" para ciertas dolencias ha hecho saltar las alarmas por las sospechas de ya podría estar siendo utilizado como un agente dopante difícil de detectar.

Las universidades de Colonia y Marche-en-Famenne ya trabajan en un método que "está listo para ser utilizado eficazmente para realizar pruebas durante las competiciones que pueden detectarse hasta entre 4 y 8 horas".