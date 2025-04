La dura confesión de Fernando Alonso tras el mal momento de Aston Martin

En una carrera marcada por los abandonos, las penalizaciones y una dura realidad para Aston Martin, Fernando Alonso volvió a demostrar que, incluso lejos de los puestos de puntos, la lucha y el compromiso siguen intactos. El piloto asturiano finalizó undécimo en el Gran Premio de Arabia Saudí, un resultado que, aunque amargo, refleja la entrega absoluta de un campeón que no se resigna.

Tras una buena salida en la que logró colocarse décimo, aprovechando el caos inicial que dejó fuera de combate a Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, Alonso logró pasar a Liam Lawson y mantenerse por momentos en el tren del DRS. Sin embargo, a medida que avanzaban las vueltas, los Racing Bulls recuperaron terreno y lo relegaron fuera de los puntos.

Finalmente, cruzó la meta en la undécima posición, beneficiado por una penalización de diez segundos a Lawson. Aun así, el resultado no dejó satisfecho a Fernando: “Estamos en otra carrera en comparación con los Racing Bulls. Al principio nos mantuvimos en el tren del DRS, luego tuvimos una buena estrategia y al final Liam (Lawson) tuvo diez segundos de penalización. Seguimos aprovechando los errores de otros, las penalizaciones, el accidente de Yuki (Tsunoda) y Gasly. Si no, seríamos 13º en vez de 11º. Tomamos todo lo que los demás se dejan”, explicó a *AS*.

Con un tono realista pero sin perder la motivación, Alonso se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo: “Espero que vengan cosas que puedan cambiar la situación en este momento, no estamos donde queremos. Japón y especialmente Arabia Saudí ha sido muy doloroso, terminar undécimo con la carrera que hemos hecho y no sumar ningún punto, no tener nada de suerte... es triste. Pero demostramos que seguimos luchando y que damos el cien por cien, sea por el podio o por el undécimo. Damos todo y seguiremos haciéndolo en las próximas carreras de toda esta temporada”.

Sobre el futuro, el piloto español mantiene la fe en el proyecto a largo plazo de Aston Martin, especialmente en vista al cambio reglamentario de 2026: “No hay nada que podamos hacer porque el año que viene cambian las reglas y tenemos a gente muy buena en el equipo trabajando en el coche de 2026. La confianza es máxima. El equipo se prepara para eso. Si las reglas fueran estables el año que viene, sería más difícil de digerir”.

El momento más tenso de su carrera en Jeddah llegó al final de la recta, cuando debió evitar a Bortoleto para esquivar un accidente: “Me sorprendió, casi chocamos. Es lo último que queremos pero no me había visto, así que tuve que saltarme la curva y devolví la posición porque no quería una penalización. No cambió nada en la carrera, en ese momento los dos estábamos sufriendo”, relató entre risas, dejando espacio para el humor al cierre: “Volaremos juntos a casa ahora... igual se queda sin cenar”.

Aunque la posición final no refleje lo que Alonso y su equipo sueñan alcanzar, lo cierto es que la garra sigue intacta. En un año de transición, el bicampeón continúa escribiendo capítulos de lucha, inteligencia en pista y una determinación inquebrantable.