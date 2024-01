Las duras críticas de Amnistía Internacional contra Rafa Nadal por ser el embajador de Arabia

Rafa Nadal anunció el pasado lunes que se ha convertido en embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF) con el anhelo de hacer crecer su deporte en todo el mundo. Una acción que no ha gustado a la mayoría de fanáticos, ni tampoco a otras organizaciones.

Nadal aseguró que "mires por donde mires, allí puedes ver crecimiento y progreso". "Se trata de un compromiso a largo plazo para ayudar al crecimiento del deporte e inspirar a una nueva generación de tenistas en Arabia Saudí", dicta el acuerdo. Por otra parte, también se valora la creación de una nueva sede de la Rafa Nadal Academy en el país. "La decisión de Nadal es solamente suya y no sé si es buena o no. Lo que está sucediendo en el mundo del deporte no es todo blanco o negro. Es difícil para mí decir lo que pienso en una frase", expresaba Iga Swiatek, la número uno mundial.

"No he seguido mucho lo que va a hacer Rafa allí, pero es evidente que están haciendo una apuesta fuerte por el deporte y están invirtiendo mucho dinero. Fútbol, golf y ahora tenis", declaró Caroline Wozniacki.

"El hecho de que @RafaelNadal se haya convertido en embajador del tenis de Arabia Saudí es una operación más de sportwashing. Te explicamos porqué en cuatro tuits: "Las mujeres son ciudadanas de segunda, las personas LGBTI sufren discriminación, las/os trabajadores migrantes viven en condiciones de semiesclavitud, las/os activistas y opositores son encarcelados y cada año ejecuta a cientos de personas. Es uno de los mayores verdugos del mundo. CR7 en fútbol, Jon Rahm en golf y ahora Rafa Nadal. La estrategia siempre es la misma: ocultar el historial de derechos humanos para mostrar una apertura y una modernidad que contrasta con la realidad de estos derechos", afirman.

El presentador de 'La Sexta', Wyoming, habló alto y claro. "Los saudíes han decidido mejorar su imagen a golpe de talonario y ahora mismo están comprando todo tipo de eventos deportivos: la Supercopa de España, la de Italia, el Dakar, la Fórmula 1 y ¡hasta han creado circuito propio de golf!", zanjó. Pero no fue el único presentador, Alfonso Arús también habló sobre esto: "Al final, los torneos se acaban jugando en otros sitios. La final de la Supercopa, ¿dónde se jugó?", afirmó haciendo una comparativa con Luis Rubiales.