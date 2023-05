Las duras críticas de la prensa británica al Real Madrid y los elogios a Guardiola

El Real Madrid no se acercó ni un poco a su mejor nivel en el encuentro ante el City. Las consecuencias son caras: eliminación en semifinales y también críticas a nivel mundial, especialmente desde Inglaterra. La BBC publicó lo siguiente: “Esta noche viste a un equipo que jugaba para conseguir su primer título de la Liga de Campeones frente a un equipo que confiaba en su historial en la competencia. El Manchester City aprovechó su oportunidad de forma devastadora“. Sportinglife fue más directo. "La victoria del City fue tan completa como sugiere el marcador, ya que los 14 veces campeones de Europa lucharon contra el ritmo y movimiento fascinante que impuso Pep Guardiola“, destacaron. The Sun ensalza la "clase magistral de Pep Guardiola» para sentenciar a un Real Madrid reducido a la condición de conos".

Por su parte, el mensaje de Sky Sports fue más enfocado al City y a su entrenador. “El Manchester City produjo una exhibición dominante para vencer al Real Madrid 4-0 en la noche y 5-1 en el global. Bernardo Silva anotó dos goles cuando el equipo de Pep Guardiola preparó un enfrentamiento final para medirse ante el Inter de Milán”, publicaron. LÈquipe destaca: "Una revancha brillante", haciendo hincapié dentro del texto al buen trabajo de Pep.

La Gazzetta habló de un Real Madrid arrollado por un City de marcianos y destacando que "los hombres de Ancelotti nunca fueron peligrosos". Por su parte, Olé, emplea los términos "baile" y "vapuleo" del Manchester City al Real Madrid.

Pese a las críticas, si algo parece quedar claro eso es que Ancelotti seguirá en el Real Madrid al tener contrato. "Nadie duda de mí, el presidente fue muy claro hace quince días, esta plantilla va a ser protagonista el año próximo. Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene", afirmó.

Carvajal, por su parte, sí se mostró más crítico en Movistar. "El rival ha sido superior. Nos ha faltado un poco de, no te diría actitud, pero sí hemos echado el culo atrás pronto. Tras el descanso fuimos hacia delante y tuvimos nuestros mejores minutos. Volveremos más fuertes y trabajaremos para estar en otra final el año que viene. Sabíamos que este campo es muy difícil. Después de las sensaciones de la ida, pensábamos que íbamos a tener un partido mejor con balón. Queremos quedar lo más arriba posible y el 4 de julio valoraremos la temporada. Hay que levantar la cabeza porque queda mucho y tenemos a gente muy joven que tiene muchas ganas de conseguir más éxitos", afirmó.