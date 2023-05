Polémica durante el Manchester City-Real Madrid por la presencia de una estelada al lado del banquillo de Ancelotti

La dura derrota del Real Madrid ante el City de Guardiola no fue la única sorpresa de la noche. Al lado del banquillo madridista llamaba la atención la presencia de una estelada. OK Diario captó esas imágenes y destacó que el propio club inglés no puso ningún tipo de impedimentos a que esta bandera siguiese en las gradas. Algunos madridistas comentaron en redes sociales que este hecho es una auténtica provocación.

El vídeo no deja lugar a ningún tipo de dudas sobre la ya mencionada provocación que puede suponer esto. Más allá de lo meramente político, lo cierto es que en lo deportivo no hubo ningún tipo de dudas o polémicas sobre la gran superioridad de un City que desde el principio empezó con un ritmo mayor. Sin embargo, en el Bernabéu ya pasó algo similar durante los primeros minutos y luego llegó la reacción madridista. Pero nada más lejos de la realidad, el escenario en Mánchester fue diferente.

El futuro de Ancelotti en el Real Madrid parece no estar en duda, al menos así lo ratificó el propio técnico. "Nadie duda de mí, el presidente fue muy claro hace quince días, esta plantilla va a ser protagonista el año próximo. Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene", afirmó.