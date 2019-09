Asturias acostumbra ser terreno decisivo para la Vuelta. La carrera se ha hecho grande en finales como el del Angliru o los Lagos de Covadonga. Territorios complicados donde nacen las leyendas. Pero este año no serán ninguna de esas dos cimas las que puedan designar al maillot rojo en Madrid. Son el Santuario del Acebo y La Cubilla los que pueden marcar el destino de la Vuelta.

15ª etapa. Tineo-Santuario del Acebo (154, 4 kilómetros)

El Santuario del Acebo es el primer destino de los ciclistas en las cimas asturianas. Es un puerto de primera al que se llega después de 154 kilómetros y tres puertos de primera más. Hay un primer paso por el Acebo en el kilómetro 29 de carrera. No se sube hasta la meta y tiene unas pendientes máximas del 10 por ciento.

Después llega el Connio y el Pozo de las Mujeres Muertas, dos puertos duros, aunque la media de desnivel no llega en ningún caso al 7 por ciento. Pero los dos tienen más de 11 kilómetros de subida que castigarán las piernas de los ciclistas antes del asalto definitivo al Acebo.

La subida final es más corta, no llega a los ocho kilómetros, pero las rampas son más duras, especialmente en el comienzo, donde llegan a alcanzar un quince por ciento de desnivel.

16ª etapa. Pravia-Alto de la Cubilla. Lena (144,4 kilómetros)

El lunes es fiesta en Asturias y se prevé que la gente se eche al monte para ver pasar a los ciclistas. La etapa nace ya en subida constante, tendida pero interminable, hasta el primer puerto, el de San Lorenzo, de primera categoría. Igual que La Cobertoria, que espera más adelante sin más descanso puro que el descenso.

El final está situado en el Alto de la Cubilla, un debutante en la Vuelta, igual que el Acebo. "Dicen que es como el Galibier de Asturias", comenta el líder de la carrera, Primoz Roglic. Un puerto tendido, al que la organización mide en 17, 8 kilómetros aunque los lugareños aseguran que los trece anteriores, en subida continua, también suman. Un puerto largo, diferente a los habituales en la Vuelta, en el que se podrán marcar diferencias con cambios de ritmo. Sin rampas imposibles de ésas en las que sólo cuenta la fuerza. En La Cubilla se podrán marcar distancias.

"No conozco los puertos. He visto los perfiles y la subida del Acebo es dura y difícil", asegura Roglic. Espero ataques desde el inicio, una carrera superrápida. Tengo que estar listo para eso y todo el equipo tiene que estar listo para afrontar todos los días que vienen", afirma. Al esloveno no le asusta el terreno asturiano. "Me gustan todos los tipos de puertos. Cuando eres un gran corredor no tienes ningún problema con ningún tipo de puerto", dice sin ninguna sombra de modestia.

Clasificaciones

General (Maillot Carrefour)

1-Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1-Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH)

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1-Miguel Ángel Lopez (Col/Astana)

Equipos (Premio Andalucía=

1-Movistar Team (Esp)