El complicado camino de Nadal en el US Open, aunque "evita" a Federer

Se sorteó el cuadro del US Open, último Grand Slam de la temporada, en el que Djokovic, Nadal y Federer seguirán con su pelea particular contra la historia, si el resto de tenistas no lo impide. Ya se sabe el camino que le espera a cada uno. Nadal tendrá un debut peligroso contra el australiano Millman, que fue el verdugo de Federer la pasada temporada. Es muy completo y tiene buen saque. Para ser el estreno, el balear tendrá que tener cuidado. No será la primera vez que se vean en el primer partido de un "grande": ya pasó en Wimbledon 2017 y venció Rafa sin despeinarse: 6-1, 6-3 y 6-2. A partir de ahí, la segunda ronda podría ser ante otro australiano, Kokkinakis. Después, siempre de forma hipotética, tendría a Verdasco, y para los octavos de final, a Isner o Cilic, otros dos reconocidos sacadores, aunque tienen mucho más juego que el servicio. En cuartos le esperaría Zverev o Kachanov si la lógica se impone, y en semifinales, Thiem o Tsitsipas. Es un recorrido difícil para el español, aunque evita una hipotética penúltima ronda contra Federer. El suizo, que debuta contra un jugador procedente de la previa, va por el lado del cuadro de Djokovic para esas teóricas semifinales. El número uno del mundo se estrena ante el español Roberto Carballés y podría tener unos cuartos de final contra el jugador de moda: Medvedev, que ya lo superó en Cincinnati.

Por su parte, Roberto Bautista Agut, número 10 del mundo, debuta contra el kazajo Kukushkin. Podría verse por Nadal en semifinales y por su lado del cuadro van Kyrgios, Tsitsipas...

