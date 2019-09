“Me voy decepcionado y seguramente a alguno le cueste el puesto. El miedo es suyo, de los jugadores, pero a mi no me ha gustado el Rayo en la segunda parte. Hemos creado ocasiones, algunas muy buenas, y somos de los equipos que más crea, pero hay que marcar”, confesó.

“Perder no me importa, pero quiero ver a mi equipo como en Málaga. Tenemos capacidad para jugar al fútbol todo el partido, no solo 45 minutos y acabando pegando pelotazos. No hemos querido jugar al balón tras el gol”, subrayó.

“El equipo trabaja para sacar el balón de atrás y ni lo hemos intentado tras el gol porque nos ha entrado miedo. Hoy hemos sido mejor que el Almería pero el resultado no dice eso. Hemos jugado a otra cosa. Lo que hemos hecho puede ser un recurso, pero no una norma”