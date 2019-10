El jugador del Real Madrid que se va a ir en enero

Algunos futbolistas del Real Madrid empiezan a sospechar que sus minutos en el equipo van a estar contados por la competencia que existe. Según anunció anoche El Chiringuito, Isco está pensándose irse en enero porque ve que no tiene minutos en los planes de Zidane y si no juega no va a poder disputar la Eurocopa.

Isco aseguró este verano al Real Madrid que no quería moverse y que no iba a escuchar ninguna oferta, que quería olvidar la temporada pasada y empezar de cero.

Pero según va avanzando la temporada, ve que no tiene hueco, que Valverde le ha adelantado y que James tiene más presencia que él en el campo.

Es verdad que Isco acaba de salir de una lesión y que necesita tiempo para recuperarse. Zidane le pide paciencia para cuando esté a tope y sea necesario. El francés sabe que la temporada va a ser muy larga y va a necesitar a todos.