El jugador que hoy se va a ir del Atlético

Cuando el Atlético presentó a Marcos Llorente, lo que más sorprendió fue el número de la camiseta: era el de Rodrigo, su centrocampista. Pero es que todo el mundo dentro del club sabía ya que era imposible convencer al mediocentro para que se quedase en el conjunto rojiblanco una temporada más. Según anunció ayer El Chiringuito, el Manchester City pondrá hoy los 70 millones de la cláusula del futbolista y éste se marchará definitivamente a Inglaterra.

El Atlético le fichó del Villarreal para aprovechar su talento en el dominio de los partidos, pero el ecosistema de Simeone no es fácil y hay que adaptarse. Rodri no ha llegado a hacerlo. El argentino exige mucho a sus futbolistas del centro del campo, pero sobre todo, les pide que no pierdan la pelota, que arriesguen lo menos posible y que eviten que el rival llegue a la portería rojiblanca. Y Rodri se ha cansado.

Simeone ha hecho lo posible para convencerle, pero la propuesta de Guardiola de convertirle en el referente de un equipo que quiere la pelota ha sido demasiado. Rodri ha aprendido en el Atlético lo que es jugar limitando al contrario y eso le habrá venido bien para su experiencia, pero ahora lo que quiere es disfrutar con un fútbol en el que se lleva el dominio y es el rival quien principalmente tiene que estar pendiente de ti todo el encuentro.

Por eso el Atlético de Madrid tenía tanto interés en fichar a Llorente, aunque el Real Madrid le pidiese 40 millones por un futbolista que no ha podido mostrar sus cualidades en la élite.

Griezmann se va a marchar la semana que viene; Godín se fue ya y Rodrigo anuncia hoy que no va a seguir de rojiblanco. El Atlético necesita fichar para que sus aficionados no piensen que el proyecto de Simeone se esta resquebrajando.