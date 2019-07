El motivo por el que Griezmann no va a entrenarse con el Atlético

En el Atlético esperan a Griezmann el domingo. O mejor, no le esperan porque según algunas informaciones, el jugador rojiblanco (pues nadie ha pagado aún la claúsula de rescisión) ha comunicado al club que no se va a presentar al entrenamiento al que está citado. Según la Cadena Ser, el futbolista alega “estrés emocional” que le impide ir a entrenarse con unos compañeros y un cuerpo técnico del que ya se ha despedido.

En la presentación de Joao Felix, la nueva perla rojiblanco enseñó el dorsal número siete, es decir, el de Griezmann, porque en ese momento nadie pensaba que el delantero francés fuese a volver a la disciplina rojiblanca.

Pero el fútbol da muchas vueltas y en el Atlético están muy enfadados con la proposición del Barcelona de pagar los 120 millones de cláusula del francés a plazos y no de una vez, como solicita el conjunto rojiblanco. El comunicado fue casi una declaración de guerra contra el Barcelona, pero también contra Griezmann. La distancia entre el club y el delantero ya es sideral. En el Atlético no entienden ni su comportamiento la temporada pasada ni lo que está ocurriendo en ésta y desde la parte del francés se considera que desde el Wanda no se se le está tratando bien en este adiós.

Si había alguna esperanza de que el Barcelona depositase la cláusula durante el sábado se fue desvaneciendo con el paso de las horas y después del ultimátum, al jugador no le quedaba más remedio que volver a entrenarse el domingo a las 8 de la mañana, ponerse a disposición del Profe Ortega y machacarse físicamente como cualquier jugador rojiblanco.

Pero Griezmann no va a hacerlo, porque considera que eso, ahora, no tiene ningún sentido y no lleva a ningún sitio. No va a jugar en el Atlético y confía que las diferencias entre los dos clubes se solucionen, pero lo cierto es que pocas veces una despedida había tenido tantos capítulos como ésta. Primero ésta el documental de la temporada pasada, un episodio que sólo dejó cicatrices en ambos lados y después este adiós anunciado por el jugador, pero que tenía que esperar hasta julio para llevarlo a cabo y que ahora se está enredando y alejándose de su final.

El capítulo de mañana parece claro: Griezmann no va a ir; falta saber que sucederá a partir de ahora.