El Real Madrid empieza la pretemporada y si James no vuelve con el equipo es porque aún está de vacaciones tras disputar la Copa América con Colombia. Es jugador del Real Madrid, aunque no por mucho tiempo. Ni Zidane cuenta con él ni el colombiano tiene ganas de ser dirigido por el francés, con quien no acabó especialmente bien la última temporada.

Tras Kovacic y Llorente, en el Real Madrid confían en que sea James el futbolista que deje dinero en el club. Pero se pensaba en el Nápoles, que era el club más interesado. Con Ancelotti en el banquillo, el club italiano consideraba que James podía convertise en una pieza fundamental. Fue con Carlo en el banquillo blanco cuando mejor cumplió el centrocampista colombiano.

La cifra que se manejaba es de 45 millones por el traspaso. Sin embargo, James, según informa Gol Caracol, desde Colombia, no tiene muchas ganas de marcharse a Italia y habría parado las conversaciones. El futbolista conoce el interés del Atlético de Madrid y le apetece más esa opción. Sería quedarse en la capital, donde fue feliz personalmente cuando estuvo en el Real Madrid.

El Atlético va a tener dinero en cuanto reciba el traspaso de Griezmann, por eso el enfado del Atlético cuando el Barcelona le dijo que quería pagar a plazos. La entidad rojiblanca ya ha pagado 40 millones por Llorente y más de 130 por Joao Felix. Está invirtiendo como nunca el club del Wanda y parece que quiere continuar.

Simeone quiere a James porque le da algo que no tiene en exceso: imaginación en un centro del campo construido para aguantar, para destruir y bloquear, pero no para hacer daño al rival. La zurda de James es una delicia si el futbolista se encuentra en un ambiente propicio y tiene ganas, lo que no siempre sucede.

El Real Madrid prefería que se fuera al Nápoles para no reforzar otra vez a un rival de LaLiga, pero James parece dispuesto a plantar cara para vestir de rojiblanco.