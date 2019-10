El Barcelona-Real Madrid del 26 de octubre está en el aire. La Liga ha pedido a Competición que no se juegue en el Camp Nou y que se dispute en el Bernabéu, pero según el programa “Jugones” de LaSexta, el Real Madrid no quiere que se dispute en Madrid, sino que prefiere, si no se pueden confirmar las medidas de seguridad, que el partido se aplace. Desde el club se considera que la ida tiene que ser con el Barcelona como local porque sino se estaría alterando la competición

Tampoco el Barcelona está de acuerdo en cambiar el partido de lugar. Hay que recordar que el club catalán 40 minutos después de la sentencia del proces sacó un comunicado en contra de la sentencia. No sería la primera vez que el Camp Nou se convierte en un altavoz de las posturas más independentistas.