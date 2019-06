El "show" de Vettel que avergüenza a los ferraristas

La de ayer no fue una buena carrera para Sebastian Vettel y Ferrari. El alemán perdió la carrera después de cometer un nuevo error de conducción (uno más de la larga lista) y eso le costó una sanción de cinco segundos que posteriormente le dio el triunfo a Lewis Hamilton. A falta de diez giros para el final Vettel se salió de pista y cuando quiso regresar al asfalto casi se lleva por delante a su rival, que quiso adelantarle. Si hubo o no intención de "taparle" es lo de menos, pero el caso es que casi provoca una colisión. Y los comisarios le sancionaron con los cinco segundos que marca el reglamento.

Lo que vino después es lo más duro para los ferraristas. Su piloto, que no estuvo a la altura, no supo perder, cargó duramente contra los comisarios por la radio y luego se dirigió a la zona de parque cerrado para mover los carteles que marcan la posición de los tres primeros clasificados. En Italia hablan de vergüenza. En otra época, ahora mismo Vettel ya no sería piloto de Ferrari.