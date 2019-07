Ocho segundos separaron a Greg Lemond de Laurent Fignon en el Tour de 1989. La diferencia más corta de la historia. Ese dato bastaría para que esa carrera fuera recordada para siempre. Pero hubo más. Fue el Tour en el que Pedro Delgado, ganador del año anterior, llegó tarde a la salida del prólogo en Luxemburgo y convirtió lo que debía ser un trámite en un lastre para toda la carrera. Empezaba con 2:54 de desventaja respecto a Breukink, ganador de la etapa. Una carga aumentada en la segunda etapa cuando su equipo tuvo que esperarle para arroparlo hasta la meta en la contrarreloj por equipos. El Reynolds fue último, a 4:32 del SuperU de Fignon.

Delgado empezaba la carrera a 7:20 de Fignon y a 6:29 de Lemond, que regresaba a la élite después de un accidente de caza que cortó una progresión que le destinaba a ser el heredero de Hinault.

Todo eso lo recuerda Josep Maria Cuenca en "El último Tour del siglo XX", un título significativo que va más allá del ciclismo. Porque algunos cronistas políticos consideraron que aquel año 1989 significó el tránsito del siglo pasado a éste por mucho que el calendario dijera que quedaba más de un decenio del XX. La caída del Muro de Berlín marcó un antes y un después y lo mismo sucede con el Tour del 89.

Se cumplen 30 años de aquel que fue el último Tour artesanal, el que marcó el comienzo de una nueva era. El que enfrentó en la última contrarreloj a Laurent Fignon con su coleta al viento y a Greg Lemond con su casco aerodinámico y el manillar de triatleta, ayudas que sirvieron al estadounidense para recortar la diferencia de 50 segundos que el francés tenía en la general y añadirle ocho más de distancia.

Al año siguiente volvió a ganar Lemond, el último vencedor antes de Indurain, que dominó la carrera francesa con otra manera de correr. Un ciclista diferente que ya se asoma en las páginas de este libro porque ya se empezaba a discutir si el líder del equipo Reynolds debía ser Miguel o todavía era el tiempo de Perico.

Cuenca añade testimonios de algunos protagonistas de aquel Tour. Ciclistas como Julián Gorospe o Javier Luquin, que recuerdan aquella contrarreloj por equipos. "Yo iba mal, no me iban las piernas. Pensaba que me iban a soltar", cuenta Gorospe. Hasta que un grito le hizo cambiar su percepció. "Parad, parad", decían algunos compañeros.

Con detalles como ése y testimonios de periodistas, como el histórico Javier de Dalmases, enviado especial de "Mundo Deportivo", el autor compone una excepcional crónica entre el periodismo y la historia que ayuda al lector a hacerse una idea de lo que fue esa carrera. La última del siglo XX.

El último Tour del siglo XX

Autor: Josep Maria Cuenca

Editorial Contra

304 páginas