El último movimiento para que James termine en el Atlético

Todo son buenas noticias en el Atlético de Madrid en esta pretemporada. El equipo funciona; su estrella, Joao Félix, parece adaptada y también funciona y además ha reactivado a Diego Costa, con el que está mostrando una conexión milimétrica. Pero el conjunto rojiblanco podría tener algún movimiento más en este mercado. James Rodríguez sigue siendo un objetivo, como todo el verano, y aunque los siete goles del Atlético al Real Madrid y la lesión de Asensio no ayudan a su cambio de equipo, tampoco está descartado. La situación del colombiano con Zidane no es cómoda. De hecho, hace dos cursos, con el francés en el banquillo, James se marchó al Bayern Múnich viendo que no tenía las oportunidades que él quería. Pero para que el Atlético contrate a James, antes tiene que hacerle un hueco en la plantilla y ahí es donde entra Correa. Según informa Sky Sport, el agente del argentino ha estado en Milán negociando con el club "rossonero" y habrían llegado a un acuerdo para su contratación. Correa estaría dispuesto a cambiar las rayas rojas y blancas por las rojas y negras, y España por Italia. Faltaría la negociación entre clubes, que tampoco es sencilla ya que el Milan no está en su mejor momento y no va a disputar competiciones europeas la próxima temporada, pero quiere rearmar su equipo. El precio estaría entre los 40 y los 50 millones de euros. La otra operación que tiene que solucionar el Atlético es la salida de Kalinic.

Mientras, Correa sigue entrenándose con el Atlético y si se quedara, Simeone contaría con él. Está participando de forma activa en la pretemporada y anotó uno de los siete goles que los colchoneros marcaron en el derbi jugado en Nueva Jersey. James también se está entrenando en Valdebebas desde hace unos días. No ha jugado con el Real Madrid este verano, pero tenía más tiempo de vacaciones por haber disputado la Copa América. En junio acabó su relación con el Bayern, donde había estado cedido dos temporadas. El club alemán no ejerció la opción de compra.