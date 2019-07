El vídeo del drama de Pinot justo después de tener que abandonar el Tour: "Lo dejo"

Thibaut Pinot tuvo que abandonar el Tour por un problema muscular. Sólo habían pasado unos días desde que dio una exhibición en el Tourmalet y se postuló como uno de los favoritos para conquistar la ronda gala, para ser el primer francés en lograrlo después de Hinault, en 1986. Había muchas esperanzas depositadas en él, pero la mala suerte, que parece compañera de este ciclista, se puso de nuevo en su contra. La imagen de su abandono entre lágrimas, consolado por un compañero, fue dramática. Pero hubo más, como se puede ver en el documental "Avec Thibaut" que emitió la televisión francesa. Ésta es la conversación que Pinot tuvo con el director deportivo del Groupama-FDJ, Marc Madiot (el vídeo puede verse más abajo):

Thibaut Pinot: ¿Qué he hecho yo para merecerme esta putada?

Marc Madiot: No te mereces lo que te ha ocurrido.

TP: Todo el tiempo lo mismo, siempre lo mismo...

MM: Lo has hecho todo bien. No debería haber ocurrido este año.

TP: Se acabó, lo dejo.

MM: No... No digas eso, no digas hoy cosas de las que te arrepentirás mañana.

TP: Lo dejo.

MM: No, no.

TP: No puedo más...

MM: Lo has hecho todo bien, no tienes nada que reprocharte. Debes seguir haciéndolo bien y así, un día u otro la puerta se terminará abriendo. No tienes otra opción, eres un grande. Un hombre como tú no renuncia. No puedes darte por vencido, eres un corredor. Has superado todo. Todo lo que has conseguido llegando desde la cola y lo has superado, hasta los momentos más difíciles. Recuerda que eras el último, eres un grande. Esto no es más que un pequeño contratiempo del destino. Pero lo lograremos, lo conseguiremos... Nosotros no te vamos a abandonar. El equipo está contigo. Eres grande. Es cierto que has vivido un momento duro y eso es devastador, pero te vas a reponer. Exprésate, di lo que quieras decir y como quieras decirlo. Y después, como todo, pasará. Y mañana será otro día.

TP: Me dijiste lo mismo el año pasado.

MM: Sí, pero esta prueba...! Me confundí cuando dije que tenías que salir a la luz? Nunca debes renunciar. Lo llevas dentro de ti, no hay cincuenta tíos que lo tengan, sólo tú. Es cierto que el destino no te va a dar una razón de inmediato, pero terminarás encontrando una.

TP: Estoy harto

MM: Sí, estás harto, pero es normal que lo estés ahora. Es normal, es normal.