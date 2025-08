Emmanuel Reyes responde a las críticas en redes: "No necesito ese circo"

Si de algo tiene fama Emmanuel Reyes, 'el Profeta', es de no callarse. Y, tras dar su opinión de lo que suponen para él los combates de la Velada del año, lo menos que se podía esperar de él es que respondiese a la tormenta que se ha desatado en las redes sociales.

Y es que, tras sus palabras en el programa El Club de Eurosport, donde definió como "aberración con gente haciendo payasadas" la Velada y propuso que también se hicieran combates de boxeadores profesionales y no solo de Youtubers en el evento para "mostrar el boxeo con rigor", han sido muchos los usuarios de redes sociales que le han lanzado críticas, minusvalorando su figura como boxeador.

En su cuenta oficial de Instagram, Reyes ha sido meridianamente claro: "Mirando que a muchos les ha ofendido su integridad personal decir que la velada del año es una payasada, y otros fanáticos de YouTube también ofendidos ponen que quién soy aquí les dejo algo para que lo disfruten".

Además, el 'Profeta' reivindica su papel en el deporte español y en el boxeo mundial: "Y como otros que dicen que lo que tengo es envidia por no estar ahí o no llenar los estadios como hacen sus ídolos YouTubers, pues no, no necesito participar en un circo como este para ser reconocido. Ya tengo mi mayor reconocimiento, es ser medallista olímpico y estar en la historia del deporte mundial. Un saludo para todos aquellos fanáticos ofendidos con amor de mi parte", dice, con una foto en la que se le puede ver con su medalla olímpica y el chándal con los colores de España.