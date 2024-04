Endika, el goleador que va en las listas de Bildu a las elecciones europeas

En las listas de EH Bildu para las próximas elecciones europeas que encabeza Pernando Barrena destaca el nombre de Endika Guarrotxena. Endika fue elegido miembro de la Mesa Nacional de HB en 1998, ha sido concejal en Sopela y colabora con la asociación de ayuda a los refugiados Zaporeak. Pero además, Endika es el hombre que marcó el único gol del Athletic en la última final de Copa que ganó. Eso fue hace 40 años, el 5 de mayo de 1984, enfrente estaba el Barcelona de Maradona y de Schuster y el partido acabó en una batalla campal.

Endika era un jugador secundario en aquel Athletic de Javier Clemente que ganó dos Ligas y una Copa. Un delantero no demasiado goleador -marcó 18 goles en 136 partidos con el equipo rojiblanco- y que esperaba una oportunidad para entrar en aquella alineación que se recitaba de memoria y que acababa en Dani, Sarabia y Argote. Pero Javier Clemente lo eligió a él para jugar la final y dejó en el banquillo a Manu Sarabia, que ese mismo verano tuvo una actuación fundamental en la Eurocopa de Francia para que España llegara a la final.

«No jugó Sarabia y fuimos campeones con gol de Endika. Y no jugó Sarabia porque físicamente estaba peor que Endika para jugar ese partido. Y dos años después quité a Sarabia y el público ya no estaba contento y entonces me echaron a mí. Lo había hecho dos años antes y fuimos campeones y disfrutó todo el mundo y dos años después por lo mismo me echan a mí y resulta que íbamos muy bien en la clasificación. Pero es la prensa, es el público, es no sé qué, esas circunstancias, pero el público es el que manda», explica el técnico de Baracaldo en una entrevista con La Razón.

Después de dejar el Athletic, Endika jugó en el Valladolid y en el Hércules, antes de retirarse en el Benidorm con sólo 30 años. Entre medias pasó también por el Mallorca, un paso fugaz en el que sólo disputó cuatro partidos y marcó un gol.

El «9» del Athletic en aquella final no tardó en significarse políticamente después de su retirada, pero eso no le impidió vestir la camiseta de la selección española en las categorías inferiores. Por ejemplo, formó parte de la selección sub'21 que perdió la final de la Eurocopa en ese mismo 1984contra Inglaterra. Aquella era la primera final de España en la categoría.

En los últimos meses a Endika se le ha visto encabezando manifestaciones para que los presos de ETA tengan un trato ordinario y puedan acogerse al tercer grado y a cualquier beneficio penitenciario de los que pueden gozar los otros reclusos. Pero sobre todo Endika destaca por su labor humanitaria. Con la asociación Zaporea ha trabajado en Lesbos para ayudar a alimentar a los refugiados.