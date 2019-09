Entrevista con María Pérez, campeona de Europa de 20 km marcha: "Tu cuerpo te enseña algo nuevo cada día"

-He competido allí y he entrenado allí, pero yo no sé mirar las previsiones igual que no soy de mirar las listas de salida. Son cosas que no están bajo tu control. Intento hacer lo mejor posible todo lo que depende de mí. Puedes tener la intuición: si viene el aire del interior es más desierto y hay mucha más arena y si viene de la playa puede ser un poco mejor; allí la calidad del aire no es buena. Y la sensación de humedad y de agobio va a estar ahí.

-Pero el cuerpo no reacciona siempre igual...

-Sabemos cómo puede reaccionar, cuando hemos competido por la mañana tú sabes que tus sensaciones pueden ser unas u otras, pero al competir a la noche tienes que cambiar muchos biorritmos en comidas, en dormir... Cuando hablo con mis amigas y me preguntan, digo: “Sí, pero cuando tú estás durmiendo o estamos relajados en el sofá después de cenar, pues yo a lo mejor llevo tiempo sin cenar, sin comer, y tengo que ir a competir”. A la gente que no esté acostumbrada a ser nocturna le puede costar más... O no. Es que un día te puedes levantar y decir: “Tengo buenas sensaciones”; y luego entrenas y ni para adelante ni para atrás. De noche tampoco tienes la luz del día que te puede espabilar un poco.

-Otro problema, el horario, la noche... ¿Cómo se ha adaptado?

-Lo he hecho progresivamente, pero no quiero entrenar mucho a esa hora. He hecho caminatas, me he mantenido despierta hasta las 2 o las 3 de la mañana, pero entrenar creo puede haber un desgaste grande en el cuerpo. Empecé entrenando a las 7, luego a las 8, he ido terminando a las 9, a las diez menos cuarto de la noche... En Doha sí voy a entrenar a la noche.

-Con todos estos factores. ¿Qué carrera se prevé?

-Es que no lo sé... Hasta el momento de la salida no lo sé. A lo mejor hay como en la Copa de Europa un buen clima en el que se podía hacer cualquier locura: tirar, luego que te pillen... En el Mundial a lo mejor el que tira le sale bien y llega primero, o a lo mejor termina cayendo porque el calor puede hacer que su cuerpo le dé ese tipo de reacción... Todos hablan de que puede ser una carrera lenta, pero bueno, se han visto carreras lentas y luego en el 5.000 final se da todo... Hasta que no empiece la competición no se sabrá. También puede dar un poco de pista cómo sea el 50 kilómetros el día de antes. No tiene nada que ver el 50 con el 20, pero en estrategias o por cómo han ido los compañeros se podrá tener algún punto de vista. Pero es que en Doha cada día es diferente. Puedes pensar que vas a tener un mal clima y a lo mejor ese día ha bajado la temperatura y la humedad y te encuentras bien. Es tan impredecible lo que pueda suceder en Doha... Yo tengo muchas ganas de competir en ese clima, se me está haciendo larga la espera, quiero esa sensación y ver cómo reacciona el cuerpo en verdad en esa situación.

-¿Suele ser de tácticas premeditadas?

-No, nunca me dicto ni hablo con Jacinto de táctica de carrera. Voy por sensaciones, por cómo me encuentro, y creo que así también conoces mejor al cuerpo. A mí me funciona así. Hay otras personas que meditarán lo que pueden hacer.

-Y a todo eso hay que añadir que es en octubre. ¿Cambia mucho la preparación?

-Es más larga de lo habitual, con menos competición. Hemos sabido tomar los descansos adecuados también, y, bueno, hemos hecho una temporada, luego una pretemporada, después otra temporada... O sea que sí ha sido un poco raro e inusual, pero personalmente me encuentro bien. Creo que esas pausas me han venido muy bien para desconectar, porque psicológicamente llevamos más de un año entrenando, se dice pronto, pero es mucho tiempo y el cuerpo lo va notando.

-Han tenido varias concentraciones...

-Esta temporada ha sido más de viajes. Estuve en Doha en octubre tras el Europeo de Berlín, después me fui a Flagstaff a hacer altura con la selección española, luego volví y me fui a Tokio... En diciembre-enero se volvió a la normalidad: sólo entrenar para obtener ese estado de forma, competí en el 50, hice un test de entrenamiento, luego en el 20 y a partir de ahí volví a hacer entrenamientos en altitud para preparar la Copa de Europa; luego en Almería... He estado haciendo diferentes concentraciones y competiciones como México, cambiando de un clima a otro rápido para ver cómo se adapta el cuerpo. Ha sido un año de experimentar. Tengo 23 años, hay que recordarlo, y tengo una edad en la que puedo experimentar cosas para saber lo que me va bien en un futuro, incluso para Doha, porque como es algo tan diferente hay que probar muchas cosas.