España avanza a las semifinales del Europeo sub-19

La selección española ya está en las semifinales del Europeo sub-19. Un gol de Olga Carmona en la primera parte bastó para que las de Pedro López continúen con su firme deseo de conquistar su tercer cetro europeo consecutivo. Lo nunca visto, pero que cada vez está más cerca de convertirse en realidad porque con este grupo de futbolistas todo es posible. La victoria ante Inglaterra, que desató la fiesta en el césped del Forthbank de Strirlin, no era para menos. El triunfo frente a las leonas no sólo significaba el pase de las españolas a la siguiente ronda del torneo, sino que, además, los tres puntos han certificado la presencia de las "Guerreras" en el próximo Mundial sub-20.

Aterrizaba España en el segundo partido de la fase de grupos con el firme objetivo de sellar su presencia en las semifinales del Europeo sub 19 para así llegar al último encuentro de la ronda preliminar con los deberos hechos. Pero enfrente no esperaba un rival cualquiera, sino que esta vez las de Pedro López se enfrentaban a una verdadera prueba de fuego: la selección inglesa. Las de Rehanne Skinner necesitaban la victoria para seguir vivas en el torneo y por eso el duelo entre ambos combinados se presentaba como una final a vida o muerte.

"Llegamos en un buen momento de confianza", dijo el seleccionador nacional en la previa del encuentro. Y confianza es precisamente lo que no le faltó a las suyas, que ante Inglaterra demostraron que esta España ruge como nunca. Ruge porque aunque las nuestras tengan ante sí a uno de los mejores tridentes del europeo, aquel formado por gacelas como Naz, Hemp y James, que más que futbolistas parecen atletas, las españolas no se arrugan. Saben las de Pedro López dónde está la clave de su juego y por eso en la orquesta liderada por las Rosa Márquez, Eva Navarro, Claudia Pina y compañía, no puede faltar el balón.

Al igual que ocurriese ante Bélgica, España era la dominadora del esférico. Tenía el control del partido, marcaba los ritmos y se sentía cómoda en el verde. Todo lo contrario que Inglaterra, que no parecía que se estuviese jugando la vida. A las de Pedro López sólo les faltaba el gol y en el minuto 22 las "Guerreras" encontraron recompensa. Un pase desde la banda derecha de Eva Navarro encontró el pie de Olga Carmona, que no falló en su remate. El partido se ponía de cara y las semifinales cada vez estaban más cerca.

Con el gol España siguió a lo suyo. Moviendo bien el balón, presionando bien en campo contrario y sin ningún tipo de relajación para desesperación de las inglesas, que a la contra trataban de sacar petróleo. Pero ahí estaban Laia Aleixandri y Berta Pujadas. Se marcaron un auténtico partidazo.

En la segunda mitad, Inglaterra salió a morir y por fin disfrutamos de un gran partido con buen juego e intensidad. Las de R. Skinner metieron una marcha más y a punto estuvieron de empatar el choque por mediación de Salmon, que salió tras el descanso y disfrutó de dos grandes ocasiones. Pero España supo sufrir y aguantó con solvencia el empuje de las leonas, que acabaron con una jugadora menos tras la expulsión de Hemp por roja directa. La futbolista del City le dejó los tacos señalados en el muslo a Candela Andújar.

España ya está en semifinales y las chicas han conseguido el objetivo que se marcaron antes de poner rumbo a tierras escocesas: el billete para el Mundial Sub-20. Ahora queda el último partido de la fase de grupos frente a Alemania, donde se puede decidir quién pasará como primera.