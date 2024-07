España - Francia: Un clásico moderno

«Son el equipo que mejor juega del torneo», reconoce Adrien Rabiot, el centrocampista francés, cuando le preguntan por España. Francia es otra cosa, es el equipo que mejor defiende. Se enfrentan la selección que más goles ha marcado contra la que menos ha encajado en un clásico moderno, un duelo entre los dos equipos que han dominado el fútbol europeo y mundial en lo que llevamos de siglo y algo más.

Han pasado 40 años desde aquel gol que marcó Platini por debajo del cuerpo de Arconada en la final de la Eurocopa de 1984. Eran otros tiempos, era la Francia de Platini, el único futbolista que se acercaba al nivel de Maradona en aquel momento, contra una España que empezaba a asomar la cabeza después varias décadas de oscuridad.

Como ahora, la selección que dirigía Miguel Muñoz tenía dos bajas fundamentales en defensa, Los dos centrales, Maceda y Goikoetxea, que entonces se escribía Goicoechea, estaban sancionados y Muñoz se vio obligado a inventar. Tuvo que jugar Salva, un central que había brillado en el Zaragoza cedido por el Barcelona y que los azulgrana recuperaron ese verano para hundirle la carrera. Y a su lado, Ricardo Gallego, un centrocampista al que entonces le tocaba jugar alguna vez de líbero.

España era inferior entonces y lo sabía. No contaba con los tres títulos ganados entre 2008 y 2012 que convirtieron a la Roja en la gran dominadora del fútbol mundial. Francia todavía no había ganado dos Mundiales ni dos Eurocopas –aquella fue la primera–, pero tenía a Platini.

Los franceses empezaron a dominar el mundo cuando la generación que lo ganó todo con la selección española empezaba a deshacerse. Desde 2016 solo han fallado a una final de un gran torneo, la de la Eurocopa 2020 en la que Suiza lo dejó fuera por penaltis. Y, aunque «solo» han ganado un Mundial en esta época, el de 2018, llevan ocho años sin perder un partido en los noventa minutos en un gran torneo. Portugal le ganó la Eurocopa que organizó en 2016 con un gol de Eder en la prórroga; ganaron el Mundial 2018; en 2021 Suiza los echó por penaltis de la Eurocopa y en 2022, en el Mundial de Qatar, Argentina los derrotó por penaltis en la final.

Es también un duelo entre dos estilos. A la velocidad y el desborde de España, una selección que transmite alegría, Francia opone una colección de armarios roperos en el centro del campo para no dejar respirar al rival. «Si te aburre, cambia de canal», dijo Deschamps en la conferencia de prensa a un periodista que le preguntó si su selección era aburrida.

Francia solo ha encajado un gol y ha marcado tres, lo que prueba la importancia que su seleccionador concede al juego defensivo. «Sin duda, es algo muy importante, dada la capacidad ofensiva de esta selección española. Ser sólidos defensivamente en una gran competición es muy importante, pero no es suficiente: tendremos que asegurarnos de ser eficientes en ataque», advierte.

«Lo que analizo es el potencial de un equipo, que es excepcional. Tiene un juego en conjunto muy bueno. Aburrirse o no, cada uno se divierte con lo que quiere. Con el fútbol siempre me divierto y ver a Francia y a otras grandísimas selecciones no me aburre nunca», dice Luis de la Fuente, que no pierde el respeto al rival.

Sí admite el seleccionador español la diferencia de estilos. «Francia es un equipo que juega muy sólido sin balón y que aprovecha bien los espacios. Intentaremos estar vigilantes a esas situaciones de contraataque para que no se produzcan», advierte el seleccionador español. «Somos un equipo bonito de ver, pero al final de lo que se trata es de ganar, y más a estas alturas. Queremos jugar un fútbol bonito, pero también práctico, porque al final lo que cuentan son los resultados. Lo importante, como siempre, es ganar», dice sobre el equipo español.

En las últimas fases finales España no ha tenido buenos resultados contra Francia, aunque la derrotó en los cuartos de final de la Eurocopa 2012 con dos goles de Xabi Alonso. Pero perdió en los octavos de final del Mundial 2006 con un penalti que falló Raúl el día de su cumpleaños. Y volvió a perder en la final de la Liga de Naciones en 2021, con aquel gol de Mbappé que hizo cambiar la norma del fuera de juego. Ahora España quiere hacer valer su fútbol sobre el físico francés.