Así fue el recital de Ricky Rubio para ganar a Argentina

España derrotó (84-76) a Argentina en el penúltimo amistoso de preparación para el Mundial de China. Sin Marc Gasol y después de un partido mediocre, Ricky Rubio (25 puntos y 8 asistencias) se erigió en el líder de España para derrotar a la albiceleste. El último cuarto del base fue un escándalo. Con todo por decidir (69-68 a 3:30), el tramo decisivo fue un monólogo de Ricky. Anotó los últimos 15 puntos de España. Sí los últimos 15. De los 69 hasta los 84, todos fueron de Ricky. Hizo tres triples y dos jugadas de 2+1 para terminar logrando una victoria engañosamente cómoda.

Si el campeonato que arranca el sábado se mueve dentro de la lógica, España-Argentina podría ser perfectamente el cruce de cuartos de final del torneo. El aperitivo llegaba condicionado por dos bajas fundamentales para ambas selecciones. Marc Gasol no jugó por unos problemas estomacales que no deben tener mayor importancia. Facundo Campazzo se lesionó, aparentemente de forma leve, en el amistoso del lunes ante Rusia. El base es casi tan importante para Argentina como lo es Marc para España así que... Todo lo que sucedió estuvo condicionado por la falta de los dos pilares y no tendrá casi nada que ver con lo que puede pasar dentro de un par de semanas.

Marc, además de otras muchas cosas, es el ancla defensiva de la selección. Sin él Argentina anotó cuanto quiso en el arranque. No se habían jugado dos minutos y España ya había encajado 11 puntos. Laprovittola fue el amo del primer cuarto. Al menos hasta que la defensa española empezó a tomarse el amistoso un poco en serio. En el segundo cuarto la selección sólo encajó 14 puntos. En ataque el equipo se mostró cómodo. La albiceleste es una selección que sufre mucho por dentro. Scola, al borde de los 40, sigue siendo su referente y su rotación es bastante limitada. Lo del último miembro de la "Generación de Oro" es un escándalo. Hizo 24 puntos y 9 rebotes. Él solito en el tercer cuarto se encargó de liquidar la máxima ventaja española (46-37). Eso habla de su talento y de la fragilidad del equipo por dentro.

El tercer cuarto de España, si se piensa mal, es en lo que puede convertirse la vida sin los Gasol. Sin ser tan dramáticos, España no jugó a nada y lo menos malo es que sólo afrontó uno abajo el último periodo (57-58). El equipo sobrevivió hasta la brutal irrupción de Ricky. La quinta victoria en seis amistosos deja buenas sensaciones con Llull, Claver y Pau Ribas. Los hermanos Hernangómez siguen sin dar un paso imprescindible al frente. Hubo un agujero en los tiros libres (11/23), pero la explosión de Ricky arregló todo.

84. España (25+17+15+27): Rubio (25), Rudy (6), Juancho (4), Oriola (2) y Geuer (14) -quinteto titular- Colom (1), Llull (9), Ribas (11), Rabaseda (0), Claver (11) y Beirán (1).

76. Argentina (23+14+21+18): Laprovittola (13), Garino (11), Brussino (4), Delia (0) y Scola (24) -quinteto titular- Vildoza (4), Deck (16), Fjellerlup (4), Redivo (0) y Gallizzi (0).

Incidencias: 5.000 espectadores en el Pabellón de Ningbo. Sexto partido amistoso de preparación del Mundial para España.