España-Croacia (1-0): A cuartos a toda prisa

No había tocado el balón Croacia, que necesitaba ganar para seguir en la Eurocopa sub’21 y ya llevaba un gol en contra. La puso Sergio Gómez por la izquierda, la banda que dio vida al ataque español y remató Abel Ruiz, para vengarse por los goles que no marcó en el primer partido y para clasificar a la selección española para la siguiente fase de la Eurocopa. No se había cumplido el minuto uno, no había dado tiempo para casi nada y España hizo el tanto que marcó el resto del partido.

Croacia no se lo creía y quedó tan en shock que no apareció en el encuentro hasta el segundo tiempo. La primera parte fue de la selección de Santi Denia, marcando el ritmo con la pelota, sin ninguna prisa y quizá con menos ocasiones de las que podía haber tenido. Todo el peligro llegaba por la banda izquierda, la misma en la nació el gol. Miranda por atrás y Sergio Gómez eran los que más cambiaban el ritmo del combinado español y los que más daño hacía al rival.

Dio la impresión de que los jugadores españoles vieron tan descolocados a los futbolistas rivales que se bajaron las revoluciones con las que habían saltado al campo y con las que lograron un gol que al final fue definitivo.

El dominio español apenas se transformó en ocasiones y eso dio vida a Croacia, que llegó al descanso con vida y con algo de tiempo para tomar el pulso al encuentro y empezar la segunda mitad con otra actitud y, esta vez, sin un gol en contra antes de que se diese cuenta de algo.

En la segunda parte, a España le costó más marcar el ritmo y Croacia tomó más protagonismo, aunque su necesidad de marcar no apenas se reflejó en su forma de jugar. España entendió que le tocaba otro encuentro, siendo aún más conservadora, seguir jugando a un ritmo lento y esperando alguna contra, sobre todo en la segunda mitad, cuando la necesidad ya fuese inaplazable para los croatas. Denia quitó a Abel Ruiz y a Sancet, quizá buscando otra manera de atacar, pero la mejor oportunidad fue de Miranda, que remató un voleón desde un lado del área, que se estrelló en el poste.

La mejor que tuvo Croacia fue una de Frigan, cuando el partido acababa, y que fue con todo, en busca de un tanto. Pero se mantuvo firme la defensa española en esa jugada y el partido llegó hasta el final sin más cambios. El trabajo estaba hecho. No fue el día más brillante, pero ya está en cuartos y peleará con Ucrania por el primer puesto.