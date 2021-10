El GES21 vuelve a escena con grandes novedades

Deportes

El Global Esports Summit 2021 (GES21) ya es una realidad. La presentación oficial de una de las citas más referentes del sector de los esports reaparece tras la pandemia. El anuncio del evento en el hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana ha desvelado algunas de las novedades y sorpresas que albergará el mayor congreso profesional de esports en Europa, cuya celebración se producirá los días 27 y 28 de octubre en Kinépolis – Ciudad de la Imagen Madrid.

Antonio Lacasa, CEO de GES, ha presentado el acto acompañado de Marco ‘Isengard’ Montouto, supervisor de proyectos y dirección deportiva de S2V; y Rafael Espinosa de los Monteros, CEO de Esports Bureau.

El acto fue retransmitido en directo por streaming desde las plataformas del medio Esports Bureau en YouTube, LinkedIn y Twitch.

Entre otras novedades, Lacasa ha anunciado que Marco ‘Isengard’ Montouto será el conductor de todo el programa de GES21 ya que, en palabras de Lacasa “el evento necesitaba ser casteado” y éste es uno de los casters más reconocidos en España.

Además, el CEO del GES (después de realizar un pormenorizado repaso de la actualidad entorno a los esports) enseñó un novedoso programa que no dejará indiferente a nadie.

Entre otras ponencias y paneles, se tratarán temas como “Andorra, país de esports”, “Esports, Cripto Blockchain & Tokens”, “Esports & Sports, hacia una hibridación”, “Aspectos legales y gobernanza de los esports”, “Torneos y competiciones, hoy y mañana”, “El caos de los datos, las métricas en los esports”, “Esports, What’s next?”, “Esports y gaming dentro de la estrategia de las instituciones deportivas tradicionales”, “Futuro e innovación en esports”, “Overactive media, from zero to IPO in 3 years”, “Metaverso, el nuevo entorno virtual” o “Marketing & sponsorship en esports”.

Los invitados, entre los que se encontraban varios de los partners, instituciones o medios de comunicación, mostraron una gran acogida por el programa de esta edición de GES, que promete ser un congreso que reunirá a los principales agentes del ecosistema de los esports en un contexto especial, en el que la industria presenta un crecimiento imparable.

Antonio Lacasa ha definido al congreso como “un GES especial para un nuevo ecosistema. El encuentro está adaptado a todas las necesidades de una industria que cada día crece más y cuenta con más agentes relevantes en su ecosistema”.

Además, Rafael Espinosa de los Monteros ha añadido, entre otras cosas que “el sector se está profesionalizando. La industria ha calado y trae nuevos modelos de negocio que permite a las empresas tener grandes oportunidades”.

Por su parte, Marco ‘Isengard’ Montouto ha declarado que “Hay ganas de evento. Hay ganas de GES21″.

Antonio Lacasa ha despedido el acto y ha afirmado que “GES21 os hará decir... Amigos, nos vemos en GES22″.