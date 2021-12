El fútbol sala entra en los esports

Deportes

El fútbol sala siempre ha sido un nicho dentro del deporte rey para un grupo de aficionados selectos que prefieren un juego más directo y vertiginoso que el que se puede ver en el modo clásico. En los esports pasa algo similar y es que, por ahora, los adeptos a ellos son catadores refinados que buscan las jugadas más espectaculares y las que te hacen levantar del asiento.

Por lo tanto, la noticia de que la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) se haya aliado con Ween para crear su primer torneo de Rocket League es casi que una consecuencia poética entre ambos elementos.

La LNFS Rocket Cup se jugará online el próximo 18 y 19 de diciembre y contará con 64 equipos que lucharán por obtener parte de los lotes de productos deportivos JOMA (sponsor técnico de la LNFS) que incluye el premio.

Respecto a todos los detalles de la competición se podrán consultar a través del Digital Hub de Ween, aunque habilitarán un canal de Discord para que se pueda seguir el transcurso de la competición de forma ordenada, resolver dudas con el staff e intercambiar opiniones de cada partido entre los fans y jugadores.

Asimismo, Javier Lozano, presidente de la LNFS, celebra la llegada de esta unión y el “engagement” para los fans: “Esta es la primera incursión de la Liga Nacional de Fútbol Sala en los esports, y qué mejor manera de llevarlo a cabo que de la mano de Ween, una de las empresas líderes y más valoradas del sector, que se ha situado como uno de los referentes de habla hispana y recientemente nominada como mejor plataforma de esports de Latinoamérica” y añade: “La organización junto a Ween de la “LNFS Rocket Cup” supone un nuevo reto para la Asociación, que busca mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías para comenzar su posicionamiento con su incursión en el mundo de los videojuegos y abrir una nueva ventana de exposición a sus patrocinadores para reforzar su alianza. Este primer proyecto permitirá a la LNFS observar el impacto que tiene en una comunidad gamer que no para de crecer, además de una nueva oferta de engagement para los seguidores de los clubes, quienes algunos de ellos ya cuentan con jugadores profesionales”

📰 La LNFS lanza su primera competición de esports en alianza con @WeenGames #LNFS #LigaFutsalProfesional — LNFS (@LNFS) December 3, 2021

Desde la parte de Ween, Jon Llaguno, managing director de la compañía, destaca el “orgullo” que significa aliarse con la LNFS y el futuro prometedor que ello implica: “El hecho de que una entidad histórica como la LNFS confíe en Ween para dar sus primeros pasos en los esports supone para nosotros un orgullo enorme, pero también una gran responsabilidad y un reto a la altura de lo que cabe esperar para una de las principales competiciones deportivas de España.

Gracias a la visión de crecimiento que tiene la LNFS, su constante afán innovador y su dedicación por acercar al fan la mejor experiencia competitiva, el proyecto LNFS Rocket Cup supone solo el primero de muchos éxitos que acompañarán a la LNFS en su nueva aventura en los esports a través de la creación de competiciones mucho más ambiciosas”.

Esta apuesta y alianza entre las dos compañías argumenta la buena evolución de sectores absolutamente ajenos a los deportes electrónicos que se suman a este entretenimiento.

Con la llega de la liga y el salto al sector no cabe duda de que Rocket League no será el único juego que aparezca en un futuro no muy lejano.