Carlos Arranz: “Me gustaría que el rival a batir el próximo curso sea el D. Alavés y continuar la narrativa de la competición”

El fútbol y los esports han tenido una relación idílica desde su nacimiento. Tanto el deporte rey como el sector de los deportes electrónicos han compartido sinergias desde el principio y, según pasan los años, se consolidan como algo simbiótico.

Esta correlación se refleja principalmente entre FIFA, el simulador futbolístico de EA Sports, y el deporte tradicional.

Uno de los primeros clubes en haber tomado parte del ecosistema y la industria ha sido el Real Zaragoza. El club histórico debutó dentro de los esports en 2016 y desde entonces, su recorrido está más vivo que nunca.

Sin embargo, este proyecto tiene un gran valedor que ha permitido que se consolide dentro de la entidad deportiva. Carlos Arranz, director de marketing en el Real Zaragoza, ha sido el padre que hace 6 años decidió apostar por integrar la designación de esports: “Como director de marketing tenía la responsabilidad de conectar con la afición en otros entornos que no sólo fuera en el deportivo, buscando evangelizar la marca Real Zaragoza y muy intensamente llegar a público joven”.

Como toda propuesta y plan que se lleve a cabo hay escollos y problemas que surgen durante la misma vida. Sin embargo, el equipo, y en especial su director de marketing, no han tenido dudas sobre mantener la salud de la designación deportivo virtual: “En algún momento sí que me he sentido sobrepasado por el volumen de trabajo que ha supuesto, porque el club, lamentablemente, continúa en segunda división, nuestro presupuesto es limitado y hemos tenido que compensarlo con un poco de imaginación y muchas horas de trabajo. No es arrepentirse, sino haber creado un pequeño monstruo que a veces es difícil de manejar”.

TOP 7-8 eLALIGA SANTANDER. 😕



Tristes con el resultado, no era lo que esperábamos ni mucho menos pero hoy tampoco hemos merecido más.



Hemos estado lejos de nuestro nivel en algunas fases y en estos torneos eso no se perdona. pic.twitter.com/d6xqwdyPfT — Edu Castellano (@EduuCastellano) May 7, 2022

Respecto a su aterrizaje en FIFA, hay que mencionar que primeramente se vincularon con el modo de juego Clubes Pro. No obstante, su alianza con DUX Gaming en 2019 (incluyendo dentro de la eLaLiga a Gravesen y Laurix) fue el primer paso para consolidarse dentro de la competición liguera española dentro de uno de los primeros formatos hacia la profesionalización de FIFA en el país: “Llegó el momento en el que si quieres dar un paso enfrente hacia lo competitivo tienes que ir a otro tipo de entornos. Pese a estar limitados en lo presupuestario, no vimos ningún tipo de contradicción en llegar a acuerdos con entidades endémicas de esports. En este caso, apareció DUX Gaming y en particular, Gravesen, un jugador que manifiestamente es un crack y muy querido en la comunidad que venía de ser campeón de la edición anterior y tenía un lenguaje y un engagement con los aficionados muy alto, por lo que decidimos presentarle en el partido de copa entre el Real Madrid y el Real Zaragoza ante 30.000 personas empezando así a hibridar ambos universos”.

Por otro lado, la temporada del conjunto maño puede destacarse por ser envidiable para muchos otros equipos. Con la renovación del equipo contando con Team Heretics para el apartado de FIFA con Matías Bonanno e H_1dalgo, el Real Zaragoza cierra un curso en el que ha sido subcampeón de la eLaLiga Santander Cup, campeón del mundo en la TOTS Cup y séptimo en la Gran Final de la eLaLiga Santander.

Aun así, la entidad aragonesa no parece encontrar su techo. El 4 de junio, el “Partidazo de youtubers” organizado por DjMaRiiO será acogido por el estadio La Romareda del Real Zaragoza. Sin embargo, este es sólo uno de los proyectos que el club tiene en mente para la segunda mitad de año: “En el mes de junio tendremos más proyectos bajo nuestra marca y los esports. La dinámica actual es de bola de nieve y aunque suponga un reto el “Partidazo de youtubers”, DjMaRiiO es amigo del club y este plan ha movilizado la ciudad y a la gente de fuera para poder acudir”.

Por último, Carlos Arranz no tiene dudas de qué hacer en caso de que se produzcan problemas deportivos tales como descensos o pérdidas económicas. Con el descenso del D. Alavés o la UD Levante, la pregunta acerca de qué haría el Real Zaragoza en este contexto era inevitable: “Intentar que no afectara lo deportivo penalizando a otras secciones y como respuesta incluso reforzar estas otras para contrarrestar el efecto del descenso y las pérdidas económicas” y añade: “Conviene que ambos equipos sigan en la posición que están para establecer una coherencia competitiva. El año que viene, el rival a batir debe ser el Alavés, eso es importante. Si la próxima campaña es otro equipo a batir, que puede pasar, perdería un poco la narrativa. Me importa mucho el que los jugadores tengan continuidad con sus equipos para crear afición”.

Por lo pronto y lo que es seguro, el Real Zaragoza corrobora un proyecto que tiene miras hacia el futuro. El club apostó por esta designación desde 2016 y en la actualidad ya se consolida como uno de los equipos referentes dentro de FIFA España en la eLaLiga Santander, así como en lo internacional.