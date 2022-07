Gamepolis ultima los detalles para volver al presencial

Gamepolis vuelve a Málaga y espera reunir a más de 70.000 personas en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). La VIII edición del festival de videojuegos se celebrará los días 22, 23 y 24 de julio, tres jornadas repletas de actividades, torneos, competiciones, concursos, exposiciones, conferencias y juego libre con equipos profesionales. Los gigantes de la industria Nintendo, Ubisoft, Epic Games, Supercell y Riot ya han confirmado su participación con actividades exclusivas para la gran cita malagueña (que en 2019 reunió a 63.000 personas).

El Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, el Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Diputación Provincial se han sumado a Gamepolis 2022, dando un fuerte respaldo institucional a la octava edición del festival de videojuegos. Uptodown, Red Bull, Mapfre y otras marcas de referencia también apoyan la cita, organizada por Kaiju Entertainment y FYCMA.

Rey rojo o rey azul, no importa. Queremos que juegues tus cartas en el torneo más épico de #ClashRoyale. ¿Tienes ya listo tu mazo? ¿Rotación rápida o build con tanque? Hay 2.00 euros en premios.



📅 22, 23 y 24 de julio.

La octava edición de Gamepolis se dividirá en zonas: Esports, Expo, Competiciones, Free play con más de mil puestos de juego, Retro, Masterclass y Conferencias y un largo etc. Los torneos de los principales juegos competitivos contarán con exclusivos sets de gran formato –League of Legends, VALORANT, Fifa 2022, Tekken 7, CS:GO, Fornite, Call of Duty: Warzone, Rocket League, Super Smash Bros. Ultimate y otros títulos–.

Nintendo mantiene este 2022 su apuesta por Gamepolis, reforzando una relación que se mantiene viva desde 2017. La empresa japonesa patrocina el festival y contará con un espacio de casi mil metros cuadrados en el pabellón principal del festival, donde los asistentes descubrirán algunas sorpresas y participarán en actividades exclusivas que se anunciarán próximamente.

Otro de los grandes reclamos de esta edición serán las finales de la R6 Spain Nationals, la liga profesional de Rainbow Six: Siege. Ubisoft ha apostado por Gamepolis para acoger el regreso presencial de uno de los eventos competitivos más vibrantes de los esports en España, que se ha celebrado ‘a distancia’ por las restricciones sanitarias. La llegada del gigante de los videojuegos a la Costa del Sol marcará un antes y un después para el festival y la propia ciudad de Málaga.

En otro hito para la ciudad del videojuego, Riot Games ha confirmado que el Circuito Tormenta -principal competición amateur de League of Legends y VALORANT tendrá una parada de máximo nivel en Málaga.

Además de la sección competitiva y de los puestos de juego, en Gamepolis habrá un extenso programa de actividades: conferencias, sorteos, concursos, competiciones para todos los públicos, k-pop, cosplay, exposiciones y presentaciones de nuevos productos. Gamepolis mantiene y refuerza para esta octava edición su filosofía 360 grados: una gran ciudad del videojuego en la que personas de todas las edades y gustos puedan disfrutar de la misma pasión.

Spoksponha, Rioboo (KOI Esports) la Poción Roja, Chaoko, Ray Bacon, y otros tantos influencers ya han confirmado su participación. Esta edición contará con un Epic Match de Fall Guys entre creadores de contenido. El ganador recibirá un cheque benéfico de 1.000 euros que podrá entregar a una ONG de su elección.

El domingo 24 de julio, en el escenario central de Gamepolis, se vivirá otro momento histórico. La Última Oportunidad de Red Bull Batalla congregará a miles de personas en busca de los últimos aspirantes a ganar la gran final nacional. Ocho raperos de diferentes lugares de España (entre los que se encuentra el malagueño BTA), se batirán en un duelo lírico que hará vibrar al festival.