Gamepolis contará con Nintendo un año más como patrocinador del festival

FOTO: What The Fav

Un año más, Nintendo renueva su apuesta por la feria de videojuegos de referencia, Gamepolis, que se celebrará entre los días 22, 23 y 24 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, confirmando el patrocinio de su octava edición. Se trata de una cita indispensable para los fans de los videojuegos y, por eso, la compañía llevara a Málaga sus principales novedades para Nintendo Switch, entre ellas, Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football y Kirby y la tierra olvidada. Este año, la apuesta se amplía más allá del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, pues Nintendo participará también con dos actividades adicionales dentro de la Semana del Videojuego de Málaga, también conocida como Gamepolis Week, con una muestra dedicada a su histórica franquicia Kirby y con un espacio dedicado a Nintendo Switch Sports, ambos ubicados en el Muelle 1 de la ciudad.

Situado en la misma entrada al recinto, el espacio diseñado por Nintendo para Gamepolis consiste en una impresionante estructura móvil que, una vez desplegada, conforma una zona dividida en varias carpas y un camión pantalla. Allí, los asistentes que no hayan probado todavía la diversión de competir moviendo su cuerpo en los deportes incluidos en Nintendo Switch Sports podrán hacerlo ahora en los puestos de juego repartidos por el stand de Nintendo en la feria. Este juego es la secuela del popular Wii Sports de la Wii y, como su predecesor, nos propone juntar a familiares y amigos para formar equipo o competir unos contra otros en seis deportes diferentes: tenis, bolos, chambara (espadas), voleibol, bádminton y fútbol. Y los seis deportes se juegan a base de raquetazos, chutes o lances de bola que realizas con tus manos y piernas… Basta con mover el mando y empezar a divertirte de inmediato. Y es que en Nintendo Switch Sports no es necesario aprender a manejar complicadas combinaciones de botones, ya que los precisos sensores de movimiento de los mandos Joy-Con de Nintendo Switch hacen que jugar a cualquiera de estos deportes sea muy realista, con un control super intuitivo.

Los puestos de juego dedicados a Nintendo Switch Sports permitirán que se jueguen cientos de partidas al día a los deportes que incluye el juego, en grupos de dos a cuatro personas, así que no dudes en asistir acompañado de familiares o amigos. Pero ahí no queda todo. El espacio Nintendo en Gamepolis traerá otros grandes juegos del catálogo de Nintendo Switch, jugables en consolas Nintendo Switch – Modelo OLED. Se trata de la última incorporación a la familia Nintendo Switch, que cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas con colores intensos y alto contraste, altavoces integrados con audio optimizado y un soporte ancho ajustable para disfrutar aún más del juego en modo sobremesa, entre otras mejoras.

En los 32 puestos de juego con Nintendo Switch – Modelo OLED repartidos por el espacio Nintendo en la feria, los asistentes podrán probar Leyendas Pokémon: Arceus, Kirby y la tierra olvidada, Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extra, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Metroid Dread, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Strikers: Battle League Football, Fire Emblem Warriors: Three Hopes y Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Además, con motivo de la Gamepolis Week o Semana del Videojuego de Málaga, Nintendo llevará los días 19 y 20 de julio, de 18:00 a 0:00 horas, su tour “Levántate y juega” con Nintendo Switch Sports al Muelle 1 de la ciudad, para que los malagueños lo pasen en grande formando equipo o compitiendo con el simple movimiento de su mano.

Por último, coincidiendo con esta semana de celebración del videojuego, los viandantes que transiten por ese mismo Muelle 1 también podrán disfrutar de una muestra de artes de los juegos de Kirby que Nintendo ha lanzado en los últimos 30 años.