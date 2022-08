La Superliga celebra la llegada de “La Casa del Dragón”

La Casa del Dragón, la esperada precuela de Juego de Tronos, que se estrenará en HBO Max el próximo 22 de agosto, tendrá presencia en la fase definitiva de la Superliga, la liga oficial en España del juego de Riot Games que organiza LVP (Grupo MEDIAPRO).

El fuego y los dragones se dejarán ver en la retransmisión de la competición cuando alguno de los equipos elimine al primer dragón de cada partida y también cuando se forme el alma de dragón, uno de los momentos clave en el desarrollo de cada encuentro. Además, desde la retransmisión de la Superliga en el canal de Twitch de LVP y desde las redes sociales, se darán a conocer curiosidades a lo largo de toda la fase de playoffs.

Los dragones de la #SuperligaLoL dan la bienvenida a La Casa del Dragón a la competición, que se estrenará el 22 de agosto en @HBOMaxEs.



El fuego y los dragones se dejarán ver en los playoffs de la liga 🔥🐉https://t.co/DkF7VrN5YW — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) August 1, 2022

La Casa del Dragón es la precuela de la popular saga de Juego de Tronos. Basada en «Fuego y Sangre» de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los hechos de «Juego de Tronos» y cuenta la historia de la Casa Targaryen en el momento de elegir el próximo sucesor para ocupar el Trono de Hierro.

En la Superliga de LVP, Fnatic TQ inició su propia dinastía la pasada temporada, cosechando el título en la final de Sevilla, pero ha sido efímera. El campeón no accedió a la fase de playoffs, al perder en la última jornada de la temporada regular contra KOI, y, en consecuencia, no podrá estar en la gran final de Madrid del próximo 20 de agosto. Esta semana han comenzado los primeros enfrentamientos de la fase final de la competición y las carpas han logrado vencer a G2 Arctic en el primer duelo de cuartos de final en una serie al mejor de cinco de lo más igualada que no se ha decidido hasta el quinto mapa.

¡Ayer @KOI logró hacer la épica ganando a @G2ArcticES en el quinto mapa de la primera serie de playoffs!#SuperligaLoL pic.twitter.com/6uHYsL2ixF — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) August 2, 2022

Esta no es la única vez que HBO se asocia con el mundo de los deportes electrónicos, ya que hace varias semanas pudimos conocer que se había asociado con la LCS NA para promocionar esta precuela de Juegos de Tronos.

En este sentido, se puede decir que la llegada de las cadenas de televisión al mundo de los deportes electrónicos supone un nuevo paso más dentro del sector. Esta plataforma de video cuenta con miles de aficionados que consumen sus productos día tras día y han elegido adentrarse en un sector en crecimiento para llegar a un público objetivo de una forma diferente.

La base de la serie, así como del videojuego, está asentada sobre unas bases de magia y dragones que permiten crear una sintonía perfecta para esta nueva colaboración. Además, los cambios dentro del título de Riot Games sirven como una actualización para todos aquellos jugadores frecuentes y recuerda la llegada de la serie, así como el inicio de los playoffs de las diferentes competiciones regionales.