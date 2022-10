Beehive prepara su Halloween con el evento BeeAfraid

Con Halloween a la vuelta de la esquina, anunciamos la primera edición del festival de terror #BeeAfraid los días 21, 22 y 23 de octubre, en Beehive Gaming Box Madrid (C/ del Tutor, 30).

Su eje central serán las actividades alrededor del terror en sus múltiples formas: Videojuegos, literatura, cine, ilustración, juego de rol, juegos de mesa, maquillaje… y más.

Las actividades serán el foco principal del festival, e incluirán mesas redondas, decenas de puestos de videojuegos, proyección de cortos, juegos de mesa y partidas de rol, sesión de cuentacuentos para adultos, maquillaje de heridas, sorteos... Y un sinfín de experiencias dentro de una extensa agenda ya disponible en Instagram y Twitter del festival (@BeeAfraidFest).

Por su parte, el artista Tomás Hijo es el responsable de la ilustración del cartel del festival, representando los valores del mismo, que son el terror y el buen rollo. Entre muchas de las facetas por el que se conoce, Hijo se hizo mundialmente reconocido por la creación del Tarot para Guillermo del Toro en la película El Callejón de las Almas Perdidas.

La primera edición del festival se ha ganado la confianza de las mejores marcas, contando con el patrocinio de ESNE, SOEDESCO, Plaion, Beetested, Friking, Realme y Escuela de Escritores.

Amantes del TERROR 🦇 en todas sus formas... Traemos noticias del más allá 💀



🕸️FESTIVAL DE TERROR #BeeAfraid, del 21 al 23 de octubre en @beehivegamebox Madrid 🕸️



Videojuegos • Literatura • Ilustración • Cine • Juegos de mesa... ¡Y mucho ➕! Que corra la voz 🗣️



Info 👇 pic.twitter.com/t6Y599Hr3O — #BEEAFRAID 🦇 Festival de terror 2022 (@Beeafraidfest) September 30, 2022

Entre ellos, el festival está apoyado por la industria de los videojuegos (con Tequila Works, Out of the Blue Games, BlackChiliGoat Games, Path Games, Night Council Studio y Fictiorama Studios), la literatura (con José Antonio Cotrina, Gabriella Literaria, Álvaro Aparicio o Miguel Garrido de Vega), el cine (con Rubén Sánchez Trigos y Raúl San Julián (ESNE)), la ilustración (Tomás Hijo), de los podcast (con Sére Skuld de Misterios y Cubatas, José Viruete de Campamento Krypton, Alberto Martínez de Noviembre Oculto y Álvaro Martín de Madrid Misterioso), lo académico (con Luis Caballero (ESNE) y Arantxa Rochet (Escuela de Escritores)), la tecnología (con Beetested y Realme) y las editoriales (con Hugo Camacho de Orciny Press, Irene y Sergio de Cósmica Editorial, María Pérez y Shaila Correa de La biblioteca de Carfax e Héctor Gómez de Biblioteca Oscura y NoSoloRol, Ramis de GamesTribune y con Revista LOOP).

Además, la colaboración de Harpo, Bandai Namco, Nacon Gaming, Tesura Games, Meridiem Games, Keplerians Horror Games, Héroes de Papel, Grupo Planeta, EDGE, Gigamesh, ECC Ediciones, Cooking & Publishing, Virtual Zone, Paramotion Films, VIPS, Domino’s Pizza, Aullidos, Madness Toledo, Silent Town, Mind Trap, Sala La Clave y Mente Colmena Rooms han sido fundamentales para que el evento pueda ver la luz.

Respecto a las entradas, están disponibles desde el martes 4 de octubre a las 11:00 horas (hora peninsular española) a través de Entradium, y se podrán adquirir para las sesiones gratuitas, para las de pago de manera individual, o el bono premium que dará acceso a todas las sesiones del festival por un precio especial y con una camiseta exclusiva con el diseño de Tomás Hijo de regalo.