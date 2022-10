SD Eibar y ORE Esports unen fuerzas en un proyecto ilusionante

SD Eibar y ORE Esports han firmado un acuerdo de colaboración según el cual la empresa afincada en Rentería pasa a ser partner del club armero en su proyecto de esports, que incluye su participación en la eLaLiga Santander.

ORE Esports (www.oreesports.com) nació hace año y medio con el objetivo de crear una comunidad digital en torno al mundo de los esports e impulsar el ecosistema de los gamers vascos. Hoy en día, su constante evolución y crecimiento le ha llevado a convertirse en una agencia clave del entretenimiento digital en Euskadi y fuera de sus fronteras.

Este acuerdo supone una unión natural, ya que SD Eibar y Ore Esports no solo comparten territorio geográfico, sino también valores como el apoyo en la innovación a la hora de generar oportunidades de negocio y la implicación en los nuevos mercados digitales, tal y como cuenta Jon Fermín San Julián, , director de ORE Esports: “Es ilusionante seguir expandiendo los esports en particular y el mundo del entretenimiento digital en general mediante esta colaboración con una empresa vasca como nosotros y con tanta reputación e historia en el mundo del deporte”.

El Eibar estará presente en la eLaLiga Santander, competición oficial de EA SPORTS TM FIFA 20 Global Series en España en la que en la temporada 21/22 participaron 38 clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank.

La temporada pasada fue dura para el conjunto vasco, firmó únicamente 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Estos duros resultados le colocaron en la última posición de la clasificación. Fue el segundo equipo que hizo menos puntos de ambos grupos, solo realizó menos puntos la Ponferradina en el grupo A con 8 puntos.

Tanto xPaBloskliss como Navarrete no encontraron su mejor versión en la campaña pasada en la que no cumplieron con las expectativas propuestas y los resultados cosechados son la prueba de ello. Navarrete ha decidido no continuar en el Eibar la temporada que viene y se desplaza a las tierras gallegas para jugar con el Celta en la próxima campaña.

El mundo de los esports cada vez evoluciona más y no es nada raro ver a más empresas introducirse en este mundo e incluso como en este caso que unan sus caminos con un objetivo en común. Los deportes electrónicos están consiguiendo revolucionar el sector digital y no paran de atraer a público y a empresarios nuevos.